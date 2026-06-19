Rijkswaterstaat-medewerker veroorzaakt chaos during rouwstoet voor Laura Prins

Honderden motorrijders brachten hun laatste eerbetoon aan de verongelukte Laura Prins uit Wedderveer, maar een tussenkomst van een Rijkswaterstaat-medewerker leidde tot gevaarlijke situaties. De medewerker, die met zwaailicht en sirene door de stoet fietste, zou motorblokkers hebben afgesneden en motoren van de weg hebben geduwd. Rijkswaterstaat erkent dat het niet op de hoogte was van de omvang van de stoet en stelt dat de weginspecteur handelde om risico's te beperken. Motorrijders hebben klachten ingediend en overwegen aangifte te doen.

Honderden motorrijders brachten op donderdagavond hun laatste eerbetoon aan Laura Prins , die verongelukte in Wedderveer. De stoet vertrok vanaf het Kardingerplein in Groningen en reed naar Winschoten .

Het was een indrukwekkend mondeement, maar verliep niet vlekkeloos. Volgens de organisatie zorgde een medewerker van Rijkswaterstaat voor gevaarlijke situaties. De rouwstoet, met ongeveer tweehonderd motorrijders, was samen met uitvaartverzorger Monuta georganiseerd. Motorrijder Erik Guikema-Mul uit Veendam meldt dat zowel politie als Rijkswaterstaat bij de voorbereiding betrokken waren.

'De politie kon zich niet helemaal aan de stoet conformeren, maar dacht actief met ons mee', legt hij uit. 'Ik zei ook tegen ze: wij hebben ervaren motorblokkers, het komt goed. Heb daar vertrouwen in. Rijkswaterstaat gaf aan niks voor ons te kunnen betekenen.

' Toen de stoet rond 18.30 uur vanaf het Kardingerplein vertrok en via de oostelijke ringweg ging, stonden tot hun verbazing twee Rijkswaterstaat-medewerkers in geel-blauwe pick-ups langs de weg. 'Onze motorblokkers remden het achteropkomende verkeer netjes af, dat ging op een ordentelijke manier. Er gingen duimpjes omhoog van andere bestuurders, helemaal top. Niks op aan te merken.

', aldus Guikema-Mul. 'Maar als de stoet de weg op rijdt, komt er ineens iemand van Rijkswaterstaat die de motorblokkers doorbreekt en ze sommeert om weg te gaan. Daardoren komen andere weggebruikers in de stoet terecht'. Volgens hem bestond de stoet toen nog uit ongeveer tweehonderd motorrijders.

Daarop besloten de motorrijders om achter elkaar te rijden en de stoet van achteren af te blokken voor ander verkeer.

'Dat is ter beveiliging van alle motorrijders in de stoet. Als je dat niet doet, heb je altijd anderen die er snoeihard langsgaan, weten we uit ervaring. Dat is gevaarlijk voor de motorrijders in de stoet.

' 'Die man van Rijkswaterstaat ging meermaals dwars door de stoet heen en sneed onze motorrijders af', vertelt Guikema-Mul. 'Dat deed hij met zwaailicht en sirene, terwijl hij daar helemaal niet bevoegd toe is. Ik heb daarom een officiële klacht bij Rijkswaterstaat ingediend.

' Andere motorrijders zouden ook van plan zijn om aangifte te doen van gevaarlijk rijgedrag door deze Rijkswaterstaat-medewerker. Guikema-Mul zegt niet per se te willen weten wie de medewerker is, maar wil wel opheldering.

'Hij mag z'n excuses aanbieden voor dit onbehoorlijke gedrag. Ik vind het echt bizar.

' De Rijkswaterstaat-medewerker heeft volgens Guikema-Mul foto's gemaakt van kentekens van meerdere motorrijders, om melding te kunnen maken van gevaarlijk rijgedrag. 'Maar als je de beelden ziet, is er maar één die gevaarlijk rijgedrag vertoont'. Tot Scheemda reed de Rijkswaterstaat-medewerker mee, zegt de motorrijder.

'Daarbij heeft hij links ingehaald, en onze motorblokker min of meer van de weg afgeduwd. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen en dat maakte de rit tot een success, maar wel met een nare bijsmaak.

' Rijkswaterstaat betuigt zijn leedwezen dat de gebeurtenissen een schaduw op het eerbetoon hebben geworpen. 'Wij willen onze oprechte deelneming uitspreken en benadrukken dat wij het zeer betreuren dat de rouwstoet niet is verlopen zoals de nabestaanden dit voor ogen hadden', zegt Rijkswaterstaat-woordvoerster Doris van Baar. Volgens haar was Rijkswaterstaat vooraf niet goed geïnformeerd over de omvang en invulling van de rouwstoet.

'In de loop van donderdagmiddag heeft de provincie ons geïnformeerd over een rouwstoet van naar verwachting circa 150 tot 200 motoren. Zij zouden meerijden vanaf Kardinge naar het uitvaartcentrum in Winschoten.

' 'Tijdens de rouwstoet bleek dat het aantal motorrijders aanzienlijk groter was. Daarbij werden op- en afritten geblokkeerd en kwamen motorrijders op de snelweg tot stilstand. Dit leidde tot zeer gevaarlijke situaties, zowel voor de motorrijders zelf als voor andere weggebruikers. Om deze risico's te beperken, heeft onze weginspecteur maatregelen genomen.

' Volgens Guikema-Mul was vooraf aangegeven dat het aantal deelnemende motoren mogelijk hoger zou zijn dan verwacht. 'Maar Rijkswaterstaat gaf duidelijk aan geen manschappen te leveren. Dus daar gingen wij ook niet meer vanuit.

' Dat er toch een weginspecteur kwam, die zich met de zaken bemoeide, schiet hem in het verkeerde keelgat. 'In de groep zijn velen ernstig in gevaar gebracht. Meerdere mensen zijn ernstig ontdaan en hebben doodsangsten uitgestaan.

' Hij zegt bereid te zijn camerabeelden die de motorrijders hebben gemaakt, aan de politie of het OM te overhandigen als er sancties volgen





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