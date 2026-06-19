Rijinstructeur veroordeeld tot vier maanden cel voor aanranding van 16-jarig meisje

De rijinstructeur Yama G. is veroordeeld tot vier maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk, voor het aanranden van een 16-jarig meisje dat rijles bij hem had in Den Bosch. De man had ook kinderporno op zijn telefoon.

De rijinstructeur Yama G. is vrijdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot vier maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk, voor het aanranden van een 16-jarig meisje dat rijles bij hem had in Den Bosch.

De man had ook kinderporno op zijn telefoon. Volgens de rechtbank heeft Yama G. zijn minderjarige leerling tijdens haar rijlessen betast. Hij raakte haar op diverse plekken aan terwijl zij rijles had waardoor ze geen kant op kon en het moeilijk vond om zich te verzetten. Deze handelingen gingen, volgens de rechtbank, gepaard met vele, zeer ongepaste en vergaande seksuele opmerkingen, vragen en berichten.

Op deze manier maakte de man 'misbruik van de kwetsbare positie waarin het jonge slachtoffer zich bevond', schrijft de rechtbank. Daarnaast had de rijinstructeur kinderporno op zijn telefoon, dat hij via de chatapp Telegram had binnengehaald. De rechtbank vindt al met al wat Yama G. deed 'zeer ongepast in de relatie tussen een rijinstructeur en zijn leerling'. Yama zou het meisje hebben aangeraakt op haar hoofd, haar benen en haar handen.

En ook zou hij meerdere malen zijn hand op haar kruis hebben gelegd. De rechtbank ziet niet alleen de hand op haar kruis, maar álle handelingen als seksueel, omdat de man ook in berichten en in de auto steeds over seks en een mogelijke relatie praatte. Het enige wat G. toegaf was dat de sfeer te los was en het sturen van sommige berichten te ver ging.

Zo stuurde hij 'baby', 'love you', 'lekker ding' en 'wat heb je mooie ogen' naar zijn leerling. Ook stuurde hij dat ze 'over tien jaar wel een gezin konden stichten'.

'Dat vond ik niet passend', geeft G. toe. 'En daar heb ik nu spijt van. We maakten veel grapjes in de auto en ik raakte haar ook wel aan. Was gewoon een beetje plagen ook.

' Naast de verklaring van het meisje gebruikte de rechtbank de getuigenis van haar stagebegeleider als belangrijk steunbewijs. Hij zag hoe zijn stagiaire worstelde met de seksuele avances van haar rijinstructeur en dat ziet de rechtbank als belangrijk bewijs dat er ook echt foute dingen zijn gebeurd





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Rijinstructeur Aanranding 16-Jarig Meisje Kinderporno Cel

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