Rico Verhoeven: 'Niemand geloofde erin, maar we waren gewoon aan het winnen'

Rico Verhoeven, de Nederlander die in de elfde ronde Oleksandr Oesyk een stoot op zijn kin gaf, heeft zijn prestatie als een van de grootste stunts in de recente boksgeschiedenis gezien. Hoewel Oesyk vaker later in een partij op zijn best is, ging er tijdens die eerste tien rondes toch wel even een siddering door de bokswereld. Bekende namen uit de vechtsport spraken na de wedstrijd hun waardering uit voor Verhoeven.

Totdat bokswereldkampioen Oleksandr Oesyk hem in de elfde ronde een enorme stoot op zijn kin gaf en de scheidsrechter de wedstrijd beëindigde, leek Rico Verhoeven op weg naar een van de grootste stunts in de recente boksgeschiedenis .

Met een gemak waar hij zichzelf over verbaasde, had hij Oesyk in de rondes daarvoor onder druk gezet.

'Ik dacht: hoe raak ik deze man zo vaak met eenIn het vliegtuig op de weg terug naar Amsterdam vertelt Verhoeven trots te zijn op zijn prestatie. 'Wat een belevenis was dit. Niemand gaf me ook maar enige kans, behalve ikzelf. Mensen vonden het nergens op slaan, een onzingevecht.

En dan zet ik gewoon dit neer.

'Hoewel Oesyk vaker later in een partij op zijn best is, ging er tijdens die eerste tien rondes toch wel even een siddering door de bokswereld. Bekende namen uit de vechtsport - van Francis Ngannou tot Jake Paul en Sergio Mora - spraken na de wedstrijd hun waardering uit voor Verhoeven.

'Ik ben door zoveel mensen overspoeld met liefde', zei Verhoeven over alle reacties die hij kreeg. 'Dat heeft toch wel dat zure randje ervan afgehaald. 'Hoe Verhoevens bokscarrière er nu uit gaat komen te zien, is nog ongewis. Het is zeker niet uitgesloten dat er een 'But the most important thing is that I could give that there's only one person who needs to believe in what you want.

And that's yourself. Nobody believed in it - a fluke fight and I would get beaten down - but we were just winning. '





