Rico Verhoeven en Oleksandr Oesyk gaan in Gizeh het gevecht aan. De Nederlander mag trots zijn op zijn optreden, maar hij zal nu nog lang niet hebben.

De scheidsrechter besloot het duel te stoppen nadat Verhoeven neer ging na een flinke tik van Oesyk. De Nederlander was heel dicht bij een overwinning en dat de scheidsrechter het duel besloot te stoppen wordt niet door iedereen in Gizeh begrepen. Verhoeven had een sterke ronde in de elfde ronde, maar in de slotseconden kwam hij toch een klein beetje in de problemen. Het ging nog twee hele spannende rondes worden.

Het lijkt erop dat Oesyk alleen nog maar kan winnen door Verhoeven naar de grond te slaan. Weer een ronde in de tas voor Verhoeven, maar het lijkt erop dat de Nederlander alleen nog maar hoeft te blijven staan om wereldkampioen boksen te worden. Dit had niemand verwacht. Weer een heerlijke ronde van Verhoeven, die vriend en vijand verbaast met zijn optreden in Gizeh.

De Nederlander oogt veel frisser dan Oesyk en de Oekraïner heeft vooralsnog geen antwoord op de druk van de Nederlander. De verslaggever bij zender DAZN is verbijsterd.

"Verhoeven is boxing brilliant", zegt hij na de zevende ronde. Het lijkt erop dat de Nederlander inmiddels een flinke voorsprong heeft genomen. Weer een gelijkopgaande ronde en Verhoeven oogt nog altijd erg scherp. Hij blijft ook elke ronde zijn punten scoren en biedt Oesyk echt prima partij.

De eerste drie rondes gingen naar Verhoeven, de vierde naar Oesyk. Ronde vijf is meer in evenwicht. Nu zal blijken hoe het zit met de fitheid van Verhoeven, die in zijn tijd als kickbokser nooit langer dan vijf rondes hoefde te vechten. Wel deed hij meerdere keren mee aan toernooien waarbij hij meerdere partijen op een avond moest vechten, dus hij is wel wat gewend.

De vierde ronde lijkt naar Oesyk te gaan, die Verhoeven een paar flinke tikken geeft en hem onder meer verrast met een fikse uppercut. Toch wist Verhoeven ook een keer goed door te komen. Weer een goede ronde voor Verhoeven hoor. De Nederlander voelt zich prima in de boksring en de eerste twee rondes lijken naar de Nederlander te zijn gegaan.

In de derde ronde wist hij Oesyk weer een paar keer goed te raken, maar op het einde van de ronde was ook Oesyk een paar keer gevaarlijk. Oesyk laat iets meer van zichzelf in de tweede ronde, maar Verhoeven houdt de druk er ook flink op. Niet alle stoten komen door, maar de Nederlander is nog altijd goed bezig. Verhoeven komt prima voor de dag in Gizeh.

Met een paar goede stoten naar het lichaam laat Verhoeven zien voor niemand bang te zijn. De Nederlandse kickbokslegende is binnen. Onder de welbekende klanken waarmee hij ook altijd bij Glory opkwam en met flink wat vuurwerk maakt hij zijn welbekend sprintje naar de ring. De wereldberoemde aankondiger Michael Buffer is in de ring gekomen om de boksers naar voren te roepen.

We gaan dan eindelijk beginnen in Gizeh. Rico Verhoeven wist jarenlang niet beter dan dat hij zijn tegenstanders ook zo nu en dan een flinke trap mocht verkopen, iets wat hij als kickbokser zeer goed beheerste. Maar dat is niet het enige. Waar hij bij Glory maximaal vijf rondes van drie minuten moest kickboksen, moet hij nu maximaal twaalf rondes van drie minuten aan de bak.

NOS-verslaggever Rida Deraoui merkt dat de zaal in Gizeh inmiddels klaar is voor het hoofdevenement.

"De spanning begint te stijgen", zegt hij. "De voorbereidingen gaan nu van start en Verhoeven kan elk moment opkomen! Sweet Caroline, een favoriet nummer van Oleksander Oesyk, knalt al door de boxen.

" Zo langzamerhand gaan we toewerken naar de laatste partij van de avond. Oesyk, die overigens in 2012 olympisch goud veroverde bij de Spelen in Londen, wordt door de bookmakers gezien als absolute favoriet. Iedere euro die op hem wordt ingezet levert maar vijf cent op. Hamzah Sheeraz laat weinig heel van Alem Begic en slaat hem al in de tweede ronde neer met een ferme stoot tegen het lichaam.

Sheeraz domineerde de partij van begin tot eind, Begic had geen schijn van kans. Sheeraz is daardoor de nieuwe wereldkampioen in het supermiddengewicht bij boksbond WBO. De Nederlandse bokser Gradus Kraus maakt razendsnel naam in de bokswereld. Hij denkt dat Verhoeven weinig kans maakt vanavond.

Volgens Kraus zou een bokser nooit van een kickbokser mogen winnen in de kickboksring en andersom zou dat ook niet kunnen.

"Als je altijd een kickbokser bent geweest is het onmogelijk om wereldkampioen te worden in het boksen. Maar Verhoeven bokst er ook al lang bij. Of het lang genoeg is, gaan we zaterdag zien.

" Karim Erja is al sinds 2014 manager van Rico Verhoeven. In Egypte legt hij even kort uit wat zijn taken zijn rondom het gevecht tussen Verhoeven en Oesyk





