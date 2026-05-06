Ricky van Wolfswinkel stopt na achttien jaar op hoog niveau met voetbal

De 37-jarige spits van FC Twente, Ricky van Wolfswinkel, heeft bekendgemaakt dat hij na dit seizoen stopt met professioneel voetbal. Hij blikt terug op een carrière vol hoogtepunten, waaronder het winnen van de KNVB-Beker met Vitesse en zijn strijd tegen een hersenaneurysma.

Ricky van Wolfswinkel heeft na dit seizoen besloten om een punt te zetten achter zijn professionele voetbalcarrière . De 37-jarige spits van FC Twente maakte deze aankondiging vandaag bekend.

Van Wolfswinkel, die twee interlands speelde voor het Nederlands elftal, heeft in zijn loopbaan voor verschillende clubs gespeeld, waaronder Vitesse, FC Utrecht, Sporting CP, Norwich City, Saint-Étienne, Real Betis en FC Basel. In een emotionele video op de officiële kanalen van FC Twente verklaarde hij: 'Na achttien jaar op het hoogste niveau voel ik dat het tijd is om te stoppen.

Wat begon als een droom, is uitgegroeid tot een leven vol discipline, opofferingen, hoogtepunten en tegenslagen die mij sterker hebben gemaakt.

' Een van de hoogtepunten in zijn carrière was het winnen van de KNVB-Beker in het seizoen 2016/2017 met Vitesse, de club waar hij ook zijn jeugdopleiding doorliep en zijn debuut in het betaalde voetbal maakte. In dat seizoen scoorde hij 20 doelpunten in de Eredivisie, wat zijn beste seizoen op cijfermatig vlak was.

In 2019, tijdens zijn periode bij FC Basel, werd bij Van Wolfswinkel een aneurysma in zijn hersenen geconstateerd, een ernstige medische aandoening die hem lang aan de kant hield. Toch wist hij terug te keren en speelde hij nog jaren op hoog niveau. In 2021 tekende hij bij FC Twente, waar hij tot nu toe 191 wedstrijden speelde en 62 doelpunten maakte. Dit seizoen deelde hij de spitspositie met Sam Lammers en scoorde hij acht doelpunten in de Eredivisie.

Met nog twee wedstrijden te gaan strijdt FC Twente voor een plek in de voorrondes van de Champions League. Eerder sprak Van Wolfswinkel in Studio Voetbal over zijn toekomstplannen, maar nu heeft hij definitief besloten om te stoppen met voetbal





Twente in zak en as na late domper in Alkmaar: 'In mijn top-drie voetbaltrauma's'De late gelijkmaker van AZ is bij FC Twente als een mokerslag aangekomen. Aanvoerder Bart van Rooij en trainer John van den Brom zitten na afloop van het duel in Alkmaar helemaal stuk, nu de Tukkers voor de tweede week op rij op een play-off-plek blijven staan.

FC Twente leidt in verlenging seizoenskaartenFC Twente heeft wederom het hoogste percentage verlengde seizoenskaarten van alle clubs. 99 procent van de kaarten is verlengd, ondanks een wachtlijst van 9000 mensen. Er zijn slechts 200 kaarten niet verlengd door persoonlijke omstandigheden.

FC Twente mist Lars Unnerstall voor slotfase seizoen door buikspierblessureFC Twente moet de laatste wedstrijden van het seizoen zonder doelman Lars Unnerstall afwerken vanwege een buikspierblessure. De 35-jarige keeper, die al maanden een van de betrouwbaarste doelmannen van de Eredivisie was, mist nu ook de eventuele play-offs. Het is niet de eerste keer dat hij de beslissende fase mist; vorig seizoen kampte hij met fysieke klachten en twee jaar geleden was hij afwezig door de geboorte van zijn kind. Twente staat vijfde in de competitie met nog twee wedstrijden te gaan, waaronder een thuisduel tegen Sparta Rotterdam en een uitwedstrijd tegen PSV.

