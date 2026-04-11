Rick Kruys ontkent interesse in trainerspost FC Utrecht: 'Ik ben nooit kandidaat geweest'

Rick Kruys, huidig trainer van FC Volendam, ontkent dat hij in de race was om hoofdtrainer te worden bij FC Utrecht, ondanks eerdere uitspraken van zijn vader die het tegendeel beweerde. Er is wel koffie gedronken, maar geen aanbod.

Rick Kruys heeft naar eigen zeggen nooit in de race gelegen om volgend seizoen hoofdtrainer van FC Utrecht te worden. Dit meldde hij in een recent interview. Zijn vader, Gert Kruys , met een eigen roemrucht verleden bij FC Utrecht, beweerde eerder juist het tegenovergestelde: dat zijn zoon wel degelijk gesprekken had gevoerd met de club uit de Domstad. De uitspraken volgden na de met 2-1 verloren uitwedstrijd van FC Volendam tegen FC Twente.

Kruys ontkende resoluut, in een gesprek met een regionale krant, dat hij in beeld was als mogelijke opvolger van Ron Jans bij FC Utrecht. Het gerucht dat zijn zoon een serieuze kandidaat zou zijn, werd door hem categorisch van de hand gewezen. \Gert Kruys, de vader, liet eerder echter een ander geluid horen. 'Ik kan bevestigen dat Rick een van de personen is die inderdaad met FC Utrecht heeft gesproken', aldus de trotse vader. De huidige trainer van FC Volendam bevestigde op zijn beurt dat er wel contact is geweest tussen hem en FC Utrecht, maar hij benadrukte dat dit contact op geen enkele wijze verband hield met een positie als hoofdtrainer. 'Ik drink wel vaker een kop koffie bij FC Utrecht, dat klopt. Maar ze hebben me nooit benaderd of gevraagd om de rol van trainer op me te nemen', aldus Kruys. De verwarring rondom de potentiële trainerspositie weerspiegelt de dynamiek en de speculaties die vaak gepaard gaan met voetbalclubs en de zoektocht naar nieuwe leiders. De uitspraken illustreren de complexiteit van de informatie die naar buiten komt en de verschillende perspectieven van de betrokkenen. De geruchtenmolen draait ondertussen op volle toeren, en fans en media blijven speculeren over de toekomst van FC Utrecht. De situatie toont aan hoe snel er misverstanden kunnen ontstaan en hoe belangrijk een duidelijke communicatie is in de voetbalwereld. De zoektocht naar een nieuwe trainer voor FC Utrecht blijft een onderwerp van gesprek, met verschillende namen die de revue passeren. \De situatie rondom Rick Kruys en FC Utrecht dient als een goed voorbeeld van de speculaties en de onzekerheid die vaak gepaard gaan met trainerswissels in het voetbal. Het verschil in uitspraken tussen Rick Kruys zelf en zijn vader, Gert Kruys, voegt een extra laag toe aan de complexiteit van de situatie. De bewering van Gert Kruys dat er gesprekken hebben plaatsgevonden, contrasteert scherp met de ontkenning van Rick. Dit kan verschillende oorzaken hebben: een verschil in interpretatie van de gesprekken, strategische overwegingen of gewoonweg een misverstand. De voetbalwereld is vaak gevoelig voor dit soort speculaties, die door media en fans gretig worden opgepikt en verder worden uitvergroot. De uitkomst van deze situatie is onduidelijk, maar één ding is zeker: de zoektocht naar een nieuwe trainer bij FC Utrecht is nog in volle gang. Dit biedt stof tot discussie voor de media, supporters en andere geïnteresseerden. De huidige situatie herinnert ons eraan hoe snel geruchten kunnen ontstaan en hoe belangrijk het is om informatie kritisch te bekijken. De voetbalwereld is een plek waar passie, competitie en speculatie hand in hand gaan. De toekomst zal uitwijzen wie de nieuwe trainer van FC Utrecht wordt, maar tot die tijd zullen de speculaties en geruchten blijven circuleren. De reacties van de fans zijn verdeeld, waarbij sommigen teleurgesteld zijn dat Kruys niet in de race lijkt te zijn, en anderen verheugd dat er andere kandidaten in beeld komen. Het proces van het aanstellen van een trainer is een delicate kwestie, en de club zal zorgvuldig te werk gaan om de beste persoon te vinden voor de taak. De uiteindelijke keuze zal de toekomst van FC Utrecht in de komende seizoenen bepalen





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FC Utrecht voert gesprekken met trainers, Correia en Rick Kruys in beeldGert Kruys onthult dat FC Utrecht gesprekken heeft gevoerd met drie trainerskandidaten voor de opvolging van Ron Jans. Correia van Telstar en Rick Kruys, de zoon van Gert, worden genoemd als serieuze kandidaten. De club zoekt breed naar een nieuwe trainer.

Read more »

Valente twijfelgeval voor NEC-Feyenoord • Eredivisieweekend begint vanavond: Twente-VolendamIn dit blog blikken we vooruit op het voetbalweekend, met in speelronde 30 van de eredivisie o.a. de strijd om plek twee met NEC-Feyenoord.

Read more »

'Correia op pole position bij FC Utrecht, ook Simonis en Kruys in beeld'FC Utrecht werkt achter de schermen aan de opvolging van trainer Ron Jans, die deze zomer afzwaait als hoofdcoach in de Domstad. Telstar-trainer Anthony Correia zou de voornaamste kandidaat zijn, weet Gert Kruys. Ook de namen van zoon Rick Kruys en Paul Simonis staan op de lijst.

Read more »

Twente na 62 seconden al op voorsprong tegen Volendam • Eerste eredivisiedoelpunt NijstadIn dit blog blikken we vooruit op het voetbalweekend en volgen we de eredivisiewedstrijd FC Twente-FC Volendam.

Read more »

Liveblog: FC Twente vs. FC Volendam - Eredivisie actie en vooruitblik op het voetbalweekendVolg de live updates van de Eredivisie wedstrijd tussen FC Twente en FC Volendam. Blijf op de hoogte van alle doelpunten, hoogtepunten en belangrijke momenten, en blik vooruit op de rest van het voetbalweekend.

Read more »

Twente worstelt met Volendam, maar pakt toch de zege: 2-1FC Twente boekt een moeizame overwinning op FC Volendam met 2-1. De ploeg van John van den Brom weet de drie punten veilig te stellen, maar laat zien dat het moeite heeft met laagvliegers. Volendam maakt het in de tweede helft nog spannend. Zondag staat de topper Feyenoord - NEC op het programma.

Read more »