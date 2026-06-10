Ricardo Pepi nog steeds gewild: interesse van Premier League en Bundesliga

De Amerikaanse spits Ricardo Pepi van PSV blijft een begeerde transfer. Na een mislukte overstap naar Fulham zijn nu 'meerdere' Engelse clubs en minstens één Duitse club interestedomslagenclubtopscorer van PSV.

Ricardo Pepi blijft een gewilde speler op de Europese transfermarkt. Volgens de Duitse sportkrant Kicker sowohl 'meerdere' Engelse clubs als minimaal één Duitse club hebben interesse in de Amerikaanse spits van PSV .

De 23-jarige Pepi, momenteel in voorbereiding met het Amerikaanse nationale team voor het WK, zag eerder dit jaar een transfer naar Fulhammislukken. Die deal, ter waarde van ongeveer dertig miljoen euro, ging niet door omdat Pepi zelf niet akkoord ging met de Moving. Nu lijkt een overstap naar de Premier League opnieuw een optie. Verschillende onbenoemde Engelse clubs zouden hem willen contracteren.

Ook is er interesse vanuit de Bundesliga, waar Pepi eerder speelde voor FC Augsburg. Bij Augsburg brak Pepi niet door en de club verkocht hem in 2023 aan PSV, met een fors doorverkoopprocent dat tot mids 2030 geldt. Pepi scoorde dit seizoen 16 doelpunten in de Eredivisie en was clubtopscorer van kampioen PSV, net als Ismael Saibari met 15 treffers. Saibari zou zelf op weg zijn naar Duitsland





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