Reusachtige dinosaurus ontdekt in Thailand, de grootste ooit gevonden in Zuidoost-Azië

Britse en Thaise wetenschappers hebben de skeletresten van een reusachtige dinosaurus ontdekt in de noordoostelijke provincie Chaiyaphum in Thailand. De enorme dino leefde zo'n 113 miljoen jaar geleden en woog 27 ton, wat evenveel is als negen olifanten, was 27 meter lang en twee keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De plantenetende kolos is de grootste dinosaurus ooit gevonden in Zuidoost-Azië.

Britse en Thaise wetenschappers hebben de skeletresten van een reusachtige dinosaurus ontdekt in de noordoostelijke provincie Chaiyaphum in Thailand . De enorme dino leefde zo'n 113 miljoen jaar geleden en woog 27 ton, wat evenveel is als negen olifanten, was 27 meter lang en twee keer zo groot als een Tyrannosaurus rex.

De plantenetende kolos is de grootste dinosaurus ooit gevonden in Zuidoost-Azië. De onderzoekers noemen de nieuwe dinosoort Nagatitan chaiyaphumensis, vernoemd naar de provincie waar hij werd gevonden. Met zijn omvang behoort hij tot de absolute zwaargewichten van het Krijt, de laatste en langste periode van het dinotijdperk dat eindigende met een meteorietinslag. De onderzoekers concludeerden dat de Nagatitan tot het geslacht van de Sauropode behoort.

Deze dino's staan bekend om hun lange nek, lange staart, kleine kop en vierkante poten. Resten van deze dinosaurus werden in een rivierbedding ontdekt door een dorpsbewoner. De onderzoekers groeven daarna nog een wervelkolom, de ribben, het bekken en de poten op. De bijzonderste vondst was een opperarmbeen van maar liefst 1,78 meter lang.

Op basis van deze resten konden wetenschappers van de University College London na jarenlang onderzoek vaststellen hoe groot het reptiel moet zijn geweest. Hoewel zijn kop en tanden niet werden gevonden, konden zij toch een goed beeld krijgen van zijn voedingsvoorkeuren.

"Nagatitan was waarschijnlijk een bulkgrazer die zich richtte op het consumeren van grote hoeveelheden vegetatie die weinig tot geen kauwen vereiste, zoals naaldbomen en mogelijk zaadvarens," aldus onderzoeker Thitiwoot Sethapanichsakul. De wetenschappers stellen dat de ontdekking inzicht geeft in hoe veranderingen in de klimaatomstandigheden destijds de ontwikkeling van gigantische dinosauriërs mogelijk maakten.

Wetenschappers nemen aan dat Thailand toen erg droog, maar ook bosrijk en warm was en dat dino's als de Nagatitan hier goed konden gedijen, doordat zij veel warmte kwijt konden door hun grote lijf en lange nek. Door de kolossale omvang had de Nagatitan waarschijnlijk weinig natuurlijke vijanden. Volgens de onderzoekers waren roofdieren bang om door dino's als de Nagatitan geplet te worden. De Nagatitan is de veertiende dinosaurus die in Thailand is ontdekt





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dinosaur Discovery Thailand Krijt Sauropode Bulkgrazer Vegetatie Klimaatomstandigheden Dino's Roofdieren

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hoek van Holland: groot zeeschuim op het strand voor strandseizoensopstartHoek van Holland laat een voorval zeeschuim op het strand voor de opening van het strandseizoen. Deze schuimlaag is duidelijk een fenomeen voor afgestorven algenrestjes die op de golven en wind zijn opgetild tot dikke smurrie.

Read more »

Kunstgras moet definitief verdwijnen, lijkt te veel op voortuin: 'Groot verschil met rest van buurt'Al negen jaar ligt er voor de deur van Claudia in Delft een groen kunstgrasveldje. In maart stonden er ineens boa's voor haar deur: het tuintje moest weg. 'Bizar', noemde Claudia dit toen.

Read more »

Groot nieuws uit Engeland over toekomst Michael Carrick bij Manchester UnitedManchester United gaat op korte termijn in gesprek met Michael Carrick over een definitief hoofdtrainerschap. Dat meldt Sky Sports. De Engelse grootmacht wil de interim-manager volgens het medium ook volgend seizoen voor de groep hebben.

Read more »

Heropening Speelstad Oranje verder weg dan ooit: 'Het is één groot vraagteken'Aanleiding is het faillissement van Speelstad Rotterdam, het bedrijf achter Rivoli Rotterdam. Daardoor is er beslag gelegd op zo'n tien bv's van Van der Most, waaronder Speelstad Oranje.

Read more »