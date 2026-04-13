Resink blikt terug op gemiste transfer naar Benfica en kruisbandblessure

Middenvelder Resink onthult de concrete interesse van Benfica in de wintertransferperiode, maar een blessure en de beslissing van FC Groningen verhinderden een transfer. Resink deelt zijn ervaringen en reflecteert op de gebeurtenissen, de impact van de gemiste transfer en de langdurige gevolgen van zijn kruisbandblessure.

Terugblikkend op de wintertransferperiode, onthult de jonge middenvelder Resink de concrete interesse van Benfica . De Portugese grootmacht toonde zich vastberaden om de 22-jarige speler aan te trekken, maar de plannen van Benfica werden gedwarsboomd door FC Groningen, de club waar Resink op dat moment onder contract stond. Resink beschrijft de periode als hectisch: "In de wintertransferperiode werd ik gebeld door m’n zaakwaarnemer, een dag voor de wedstrijd tegen Heerenveen.

Hij deelde mee dat Benfica contact had opgenomen en dat we na de wedstrijd verder zouden praten. Er speelden al wel meer dingen, maar dat was meer met het oog op de zomer. Maar dit ging om een directe transfer in de winter. Ze hadden blessures en waren echt concreet. M’n zaakwaarnemer vertelde dat ze me op dat moment wilden kopen." De interesse van Benfica was meer dan oppervlakkig. Ze gingen in gesprek met de zaakwaarnemer van Resink en communiceerden over de potentiële salarisvoorwaarden. Resink licht toe: "In Nederland wordt alles netjes onderhandeld, maar Portugal is daarin een ander land. Ik had net een indicatie gekregen van wat ik kon verdienen, toen ik werd gebeld door een Portugees nummer. Het bleek een zaakwaarnemer te zijn die ertussen wilde komen en wist wat ik tien minuten daarvoor had gezegd. Met zoveel geld komen er vieze spelletjes bij kijken. Voor mij was het gek. Ik had niet verwacht dat er die winter nog zoiets zou gebeuren. Maar ja, Benfica…" De uiteindelijke beslissing van FC Groningen om Resink niet te laten vertrekken, dwarsboomde de transferplannen. Ondanks de verleiding en de aanzienlijke sportieve en financiële voordelen, koos de club ervoor om de speler te behouden. Resink reflecteert op die periode: "Ik kon doen wat ik wilde, maar ze wilden er niet aan meewerken. Daarna had ik vrij snel in m'n hoofd wat ik daarvoor al had: ik wil in de zomer een mooie stap maken, heb het hier naar m’n zin en ga nog drie à vier maanden vlammen." De droom van een transfer in de zomer lijkt echter verder weg te zijn dan ooit. Begin maart liep Resink tijdens de wedstrijd tegen FC Volendam een kruisbandblessure op, een gebeurtenis die zijn voetbalcarrière tijdelijk stillegde en de transferplannen voor de nabije toekomst in de war bracht. De impact van de blessure was direct voelbaar. “Toen het gebeurde, wist ik meteen dat het mis was. Ik dacht ook meteen aan een transfer. Ik ben niet gelovig, ik denk niet per se dat er een God is die alles voor me met een reden heeft uitgestippeld. Maar je probeert wel de andere kant te bekijken: misschien was dit niet het moment en moet ik nu even deze pijn hebben”, aldus Resink. De kruisbandblessure heeft niet alleen de transferplannen van Resink doorkruist, maar vormt ook een grote uitdaging voor zijn verdere carrière. De revalidatieperiode en de onzekerheid over zijn terugkeer op het veld werpen een schaduw over zijn toekomst. De gebeurtenissen onderstrepen de grilligheid van het profvoetbal en de snelle veranderingen die spelers kunnen ervaren. De combinatie van de gemiste transfer naar Benfica, de druk van de verwachtingen en de zware blessure maken het een moeilijke periode voor de speler. Desondanks blijft Resink positief en gefocust op zijn herstel en toekomstige kansen in het voetbal. Hij beschrijft hoe de blessure zijn perspectief heeft veranderd en hoe hij nu de tijd gebruikt om te herstellen en sterker terug te komen. Hij heeft nu de tijd om na te denken over zijn carrière, zijn doelen en hoe hij deze obstakels kan overwinnen. De steun van zijn club, zijn teamgenoten en fans zijn in deze moeilijke tijd van onschatbare waarde. De onverwachte wending in zijn carrière herinnert aan de onvoorspelbaarheid van het voetbal, waar dromen snel kunnen veranderen in uitdagingen, en waar veerkracht en vastberadenheid de sleutel zijn tot succes





