Renze Klamer uitlegt zijn vertrek bij RTL Tonight: 'Programma was te formatgedreven en glamoureus'

Presentator Renze Klamer vertelt voor het eerst uitgebreid over zijn spoedige vertrek bij RTL Tonight. Hij voelde zich niet op zijn plek vanwege het 'formatgedreven' en 'glamoureus' karakter van het programma en het gebrek aan invloed op de inhoud. Ondanks pogingen tot een oplossing, zoals het overnemen van de zondagse uitzendingen, was RTL niet geneigd af te wijken van de vaste formule. Klamer reagieert ook op kritiek van collega's en geruchten over zijn gedrag.

Renze Klamer heeft zich voor het eerst breed uitgelaten over zijn vroegtijdige vertrek bij RTL Tonight. De presentator vond het programma te 'formatgedreven' en 'vrij glamoureus' en voelde zich al snel niet meer op zijn plek, vertelt hij in een interview met het AD.

Ook het feit dat hij niet of nauwelijks invloed had op de inhoud, stak hem.

'Het werkproces was niet helemaal mijn stijl', kijkt Klamer terug. 'Daarin werd vaak duidelijk dat je als presentator meer een bijrol had. Je kon geen nee zeggen tegen bepaalde items, je zat niet in de groepsapp van het programma, deed niet mee met de weekevaluatie. Dat is allemaal prima, maar ik ben zelf graag wat meer betrokken bij een programma dat ik presenteer.

' Klamer zegt dat hij lang heeft geprobeerd een oplossing te zoeken en onder meer voorstelde dat hij de zondagen voor zijn rekening zou nemen, waarin hij meer vrijheid zou krijgen. Daar wilde RTL echter niet in meegaan.

'Er zat bij RTL een zeer stellige overtuiging in voor deze formule. Alles wat dat in gevaar zou kunnen brengen, werd niet akkoord bevonden.

' De talkshowhost noemt het 'verwonderlijk' dat collega's Beau van Erven Dorens en Humberto Tan zich kritisch uitlieten over Klamer toen hij eenmaal vertrok. Wel heeft hij spijt van het ludieke bericht dat hij plaatste op Instagram, waarin hij op zoek ging naar een talkshowtafel.

'De timing was niet sterk. Ik appte Beau en Humberto mijn excuses. Daar is niet op gereageerd.

' Ook reageert Klamer op geruchten dat hij een lastige en valse man zou zijn. Volgens hem is dat 'echt pertinente onzin'.

'Je kan iedereen nabellen; zo zit ik écht niet in elkaar. Ik ben meer iemand die zich in zo'n situatie terugtrekt en een beetje verdwijnt. Mag ik niet eerlijk zijn over wat ik vind van de programmakeuzes? Ik kan me goed voorstellen dat iemand die mij verder niet kende dacht: wat komt die man laat binnen en het ziet eruit alsof hij er geen zin in heeft. Maar ik was tegen niemand onvriendelijk.





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