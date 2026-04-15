Renee van Asten schittert bij debuut in Oranje: droomstart en defensief puzzelen

Renee van Asten maakt indrukwekkend debuut in het Nederlands elftal tegen Frankrijk, wat leidt tot defensieve dilemma's voor bondscoach Veurink. De 19-jarige verdediger toonde een uitzonderlijke prestatie, wat de positie van aanvoerder Janssen in gevaar brengt.

Acht maanden geleden stond Renee van Asten, net terug na een zware knieblessure, nog aan het begin van haar profcarrière. Gisteravond beleefde de 19-jarige verdedigster een droomdebuut in het Nederlands elftal, stralend tijdens de knappe overwinning op Frankrijk met 2-1. Bondscoach Arjan Veurink , die voor de wedstrijd al opmerkte dat 'alles wat Van Asten goed doet voor haar is, en wat ze fout doet voor mijn rekening', kon na afloop breed glimlachen en concluderen dat het een hele volle rekening voor haar was.

Dit debuut markeert een cruciale verschuiving in de defensieve puzzel van Oranje. Veurink beschikt nu over een nieuwe, veelbelovende speler om de achterhoede te versterken. Dit biedt luxe, maar brengt mogelijk ook lastige keuzes met zich mee. De positie van aanvoerder Dominique Janssen, bijvoorbeeld, komt ter discussie. Voormalig Oranje-captain Mandy van den Berg sprak na de wedstrijd openlijk haar twijfels uit. Janssen is natuurlijk de aanvoerder en zou, als ze fit is, weer in de basis moeten staan. Maar zo vanzelfsprekend vind ik dat allemaal eigenlijk niet. Je weet niet wat er gaat volgen, maar deze start van Van Asten is fantastisch.

In de voetbalpodcast wordt, met presentatrice Susanne Morren en experts Leonne Stentler, Frank Wielaard en Guido Albers (de zaakwaarnemer van Van Asten), teruggeblikt op de overwinning. De podcast biedt diepere inzichten in de wedstrijd. Duidelijk werd dat het centrale verdedigingsduo Van Asten en Veerle Buurman, beiden pas negentien jaar, een hechte en complementaire samenwerking toonde. Zij grepen hun kansen in de afwezigheid van onder andere Janssen en de geblesseerde Caitlin Dijkstra. Het was de eerste keer sinds 2005 dat er twee tieners centraal achterin stonden bij Oranje, maar ze hielden stand tegen de nummer zes van de wereld.

Afgezien van een ongelukkig moment van keeper Van Domselaar, wist Oranje de Franse aanval te weerstaan. De defensie, geleid door Van Asten en Buurman, 'stond echt heel goed', aldus een trotse Veurink. Veurink benadrukt sinds zijn aanstelling het belang van defensieve stabiliteit. Hij wil een ploeg die moeilijk te verslaan is. Tegen Frankrijk koos Veurink voor een countertactiek. Balbezit was niet de prioriteit, wat resulteerde in slechts 29,5% balbezit voor Nederland, het laagste percentage in tien jaar voor de Oranjevrouwen. De focus lag op compact verdedigen en scherp counteren, en hierin slaagde Oranje, mede dankzij de prestaties van Van Asten.

Al na twee minuten liet de 19-jarige Ajacied zien wat ze in huis heeft door zelfverzekerd langs twee Franse speelsters het middenveld in te dribbelen, en ze maakte ook nog eens de openingstreffer in de elfde minuut. Ze lag ook aan de basis van de winnende goal, door middenvelder Wieke Kaptein aan te spelen. Van Asten geeft de voorkeur aan het inspelen van de bal naar voren, wat haar waarde in zowel de verdediging als de aanval benadrukt. Veurink was onder de indruk van haar prestaties op de training en vertelde na afloop dat ze al indruk maakte op de training en scoorde in de wedstrijd, wat een groot compliment verdient.

Met slechts 14 eredivisieduels op haar naam, heeft Van Asten een indrukwekkend visitekaartje afgegeven. Komende zaterdag staat de volgende ontmoeting met Frankrijk op het programma, waarbij de kans groot is dat ze opnieuw met Buurman het centrale duo vormt. Als Oranje opnieuw zo solide verdedigt, rijst de vraag of Veurink zijn ideale defensie in deze interlandperiode heeft gevonden. En of hij de moed heeft om aanvoerder Janssen op de bank te zetten.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oranje boekt knappe zege op topland Frankrijk, hoofdrol 19-jarige debutant Van AstenNederland klimt door de overwinning over Frankrijk heen in de WK-kwalificatiepoule. Zaterdag speelt Oranje nogmaals tegen de Françaises.

Read more »

Oranje boekt knappe zege op topland Frankrijk, hoofdrol 19-jarige debutant Van AstenNederland klimt door de overwinning over Frankrijk heen in de WK-kwalificatiepoule. Zaterdag speelt Oranje nogmaals tegen de Françaises.

Read more »

Oranje wint van Frankrijk (2-1) • Goals Van Asten en BrugtsIn dit liveblog volgen we de WK-kwalificatiewedstrijd van de Oranjevrouwen tegen Frankrijk.

Read more »

Oranje Leeuwinnen verslaan Frankrijk in cruciale wedstrijdDe Oranje Leeuwinnen hebben een belangrijke overwinning behaald op Frankrijk, mede dankzij een doelpunt van debutante Renee van Asten. De wedstrijd was cruciaal voor de kwalificatie en bood Nederland de kans om revanche te nemen na een eerdere nederlaag op het EK. Ondanks de afwezigheid van belangrijke spelers en een moeilijke fase in de wedstrijd, toonde Oranje veerkracht en won uiteindelijk met 2-1.

Read more »

Debuut van Asten bekroond met doelpunt en winst tegen FrankrijkRenee van Asten beleefde een droomdebuut voor het Nederlands elftal. De 19-jarige verdediger scoorde direct en won met Oranje van Frankrijk. Zowel haar coach als aanvoerder zijn vol lof.

Read more »

Droomdebuut voor Van Asten: goal en winst met OranjeRenee van Asten beleeft een droomavond met haar debuut voor het Nederlands elftal. De 19-jarige verdediger scoort direct en wint met Oranje van Frankrijk. Zowel bondscoach Arjan Veurink als aanvoerder Lineth Beerensteyn zijn vol lof.

Read more »