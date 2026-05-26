René van der Gijp vindt dat Donyell Malen altijd in de basis moet beginnen bij Oranje in plaats van Memphis Depay. Hij denkt dat Malen vijf geweldige maanden heeft gehad bij AS Roma en dat hij nu in de basis moet beginnen.

Volgens Van der Gijp heeft Malen vijf geweldige maanden achter de rug bij AS Roma, waar hij de Champions League voor de club bezorgde. Hij vindt dat Malen nu gewoon in de basis moet beginnen, aangezien hij in een half jaar veertien goals heeft gescoord. Dit is een indrukwekkende prestatie, vooral als je weet dat Lautaro Martínez, de topscorer van Roma, er zeventien heeft gescoord.

Ook Anastasios Douvikas, een voormalige spits van FC Utrecht, heeft in een half jaar net zoveel goals als Malen. Douvikas speelt nu bij Como, dat de Champions League ingaat, en hij doet het daar razendknap. Vangelis Pavlidis doet het ook razendknap bij Como. Van der Gijp denkt dat als Malen het hele seizoen bij Roma had gespeeld, hij met gemak topscorer zou zijn geworden.

Hij vindt dat je altijd, echt altijd, met Malen moet beginnen. Roma maakte dinsdagmiddag bekend dat Malen definitief is overgenomen van Aston Villa. De smaakmaker ligt nu tot medio 2030 vast in Italië





