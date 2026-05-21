René van der Gijp heeft verklaard dat Alex Pastoor en Kenneth Perez niet meer aan willen schuiven bij Vandaag Inside, omdat ze te weinig spreektijd kregen. Van der Gijp vindt het vreemd dat Pastoor, die voor zijn boekje komt, in een tv-programma waar veel mensen naar kijken, slechts vier minuten spreektijd krijgt, terwijl hij in een voetbalprogramma waar hij als analist uit de voeten komt, 35 minuten spreektijd krijgt.

René van der Gijp onthult waarom Alex Pastoor en Kenneth Perez niet meer aan willen schuiven bij Vandaag Inside . In het verleden is het ESPN -duo weleens los van elkaar te zien geweest aan tafel bij Johan Derksen , Van der Gijp en Wilfred Genee , maar dat blijkt niet voor herhaling vatbaar.

'Alex Pastoor en Kenneth Perez willen niet meer terugkomen, omdat ze te weinig spreektijd kregen', vertelt Van der Gijp in de nieuwste editie van. 'Dan denk ik: die Pastoor komt voor zijn boekje, in een tv-programma waar heel veel mensen naar kijken. Dan mag je heel blij zijn dat we vier minuten aan dat boekje besteden. Maar geen 35 minuten, nee.

' Het is jaren terug dat het ESPN-duo aanschoof bij VI. Van der Gijp, Derksen en Genee verblijven momenteel op Curaçao om daar uitzendingen te maken voor het populaire televisieprogramma. Pastoor en Perez werken al geruime tijd voor ESPN, waar ze als analist uit de voeten komen. Eerstgenoemde zou ook nog openstaan voor een terugkeer als trainer in de voetbalwereld.

