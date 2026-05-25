Oud-voetballer René van der Gijp adviseert Ayase Ueda om vier jaar bij Feyenoord te tekenen, aangezien hij weinig baat heeft bij een stap hogerop deze zomer. Volgens Van der Gijp is een vertrek bij Feyenoord geen verstandige keuze voor de Japanse spits.

René van der Gijp adviseert Ayase Ueda om 'vier jaar bij te tekenen' bij Feyenoord . Volgens de oud-voetballer heeft de topscorer van de Eredivisie weinig baat bij een stap hogerop deze zomer.

Ueda kwam dit seizoen tot maar liefst 25 doelpunten voor Feyenoord in de competitie en dus is de vraag of de Japanse aanvaller ook volgend seizoen nog in Rotterdam voetbalt. Het meldde eind april al dat er 'veel belangstelling' is voor Ueda.

'Ze verwachten in De Kuip dat hij een transfer zal gaan maken. ', aldus Van der Gijp. Volgens Van der Gijp is een vertrek bij Feyenoord geen verstandige keuze voor de Japanse spits, zo stelt de oud-voetballer in de rubriek 'Dan lees ik dat Ueda nu weg moet, teken voor vier jaar bij als je het naar je zin hebt jongen. Dat is toch lekker, schiet je er ieder seizoen 23 in.

Dan ga je lekker naar Nottingham Forest, weet je hoeveel je er dan maakt? 4 als je geluk hebt en de strafschoppen mag nemen. Daar is toch ook geen klote aan.

' Voor Ueda wacht eerst het WK met Japan. De aanvaller behoort tot de 26-koppige selectie en reist binnenkort naar Amerika voor het eindtoernooi. Japan neemt het in de eerste wedstrijd van de groepsfase op tegen het Nederlands elftal





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ayase Ueda Feyenoord René Van Der Gijp Transfer WK Met Japan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Robert Eenhoorn, algemeen directeur Feyenoord, begint 1 juli 2021De Rotterdamse vereniging heeft Robert Eenhoorn aangekondigd als nieuwe algemeen directeur per 1 juli 2021, na de aangekondigde vertrek van Dennis te Kloese. De 58-jarige bestuurder bij AZ zal zijn ervaring inzetten om Feyenoord vooruit te helpen.

Read more »

Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van FeyenoordNa 10 jaar aan het roer bij AZ, is Robert Eenhoorn president van Feyenoord. In zijn Rotterdamse opgang zegt hij trots te zijn bij de Rotterdammers, maar ook het behouden van hun historiciteit een taak te vinden. Zijn overwegingen voor zijn keuze bij Feyenoord vervagen alle twijfels

Read more »

Feyenoord vindt opvolger Te Kloese en maakt komst Eenhoorn wereldkundigRobert Eenhoorn is de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord. De Rotterdammers maken de komst van de 58-jarige bestuurder zaterdag wereldkundig. Eenhoorn start op 1 juli in De Kuip.

Read more »

René van der Gijp adviseert Ronald Koeman: 'Een niet fitte Memphis? Wat een gedoe, man!'René van der Gijp zou Ronald Koeman adviseren om op het WK met Brian Brobbey of Donyell Malen te starten in de punt van de aanval. De analyticus snapt de twijfel van de bondscoach niet zo, zegt hij in de rubriek De Krantjes van Vandaag Inside.

Read more »