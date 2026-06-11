René Hake en Brian Pinas vertreken als assistent-trainers bij Feyenoord

De twee namen maakten deel uit van de technische staf van Feyenoord 1, maar keren niet terug in de vernieuwde trainersstaf.

René Hake uit Erica vertrekt als assistent-trainer bij Feyenoord . Ook assistent Brian Pinas vertrekt. De twee maakten afgelopen seizoen deel uit van de technische staf van Feyenoord 1, maar keren niet terug in de vernieuwde trainersstaf.

Hake sloot zich begin 2025 aan bij de staf van Feyenoord. Daarvoor werkte hij als assistent-trainer bij Manchester United onder Erik ten Hag. Na het ontslag van Ten Hag moest ook Hake een maand later vertrekken. De carrière van Hake begon in de jeugdopleiding van FC Emmen.

Daarna werkte hij in de opleiding van FC Twente en werd hij in 2010 hoofdtrainer van FC Emmen. Later trok hij naar PEC Zwolle en FC Twente als assistent, tot hij in 2015 hoofdtrainer werd bij de Tukkers. Hake werkte ook nog voor SC Cambuur en FC Utrecht (eerst het beloftenelftal, daarna het eerste) voordat hij in 2022 neerstreek in Deventer. Met Go Ahead Eagles stelde hij, na negen jaar, weer Europees voetbal veilig.

In de zomer van 2024 verruilde Hake Go Ahead Eagles voor Manchester United. Na zijn vertrek uit Engeland zat hij enkele maanden zonder club, voordat hij in februari 2025 Feyenoord aansloot





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feyenoord René Hake Brian Pinas Assistent-Trainer Manchester United Erik Ten Hag Career Assistant-Trainer Assistant Headcoach European Football Manchester United Feyenoord 1

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Boskamp prijst Rigaux na ontslag Van Persie: 'Daar moet hij mee doorgaan'Jan Boskamp heeft begrip voor het ontslag van Robin van Persie bij Feyenoord. De oefenmeester werd zondag ontslagen bij de Rotterdammers na iets minder dan anderhalf jaar in functie. Hoewel het Feyenoord-icoon het niet meer had verwacht, hoopt hij dat Dévy Rigaux - de nieuwe technisch directeur van Feyenoord - duidelijke beslissingen blijft maken.

Read more »

Jan Boskamp tipt topcoaches voor Feyenoord: 'In België zijn maar twee vrije trainers'Jan Boskamp begrijpt dat Feyenoord afscheid heeft genomen van Robin van Persie.

Read more »

Feyenoord voert wijzigingen door en stuurt Hake en Van Persie-vertrouweling wegFeyenoord heeft ook afscheid genomen van René Hake en Brian Pinas. Beide maakten deel uit van de staf van Robin van Persie, maar mogen ook vertrekken. Dat schrijven de Rotterdammers via de officiële kanalen .

Read more »

Feyenoord zet na Robin van Persie nog twee bekende namen op straatFeyenoord neemt afscheid van René Hake en Brian Pinas, zo laat de Rotterdamse club weten via de officiële kanalen.

Read more »