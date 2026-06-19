Hervé Renard, met een indrukwekkende staat van dienst, leidt het Tunesische nationale team in de voorbereidingen op de groepsmatch tegen Japan. Met een focus op basisstructuur, mentale integriteit en inspirerende voorbeelden uit Kaapverdië en Congo, streeft hij naar snelle heropbouw en een toekomstig jeugdprogramma.

Op het moment dat de wereldwijde onderhandelingen zich voorbereiden op de laatste fase van het Wereldkampioenschap, staat Hervé Renard in de schijnwerpers als de nieuwe coach van het Tunesische nationale team.

Met een indrukwekkende staat van dienst, waaronder de overwinning van Saudi-Arabië op Argentinië in 2022 en de Afrikaanse Cup overwinning met Zambia in 2012, wordt hij nu belast met het snel opbouwen van een veerkrachtig denkbeeld voor de groepsmatch tegen Japan. Zijn eerste aandachtspunt? de basis hertegelen. Renard is geen onbekende in het spel; hij heeft bewezen dat hij op korte tijd een heldhaftige groepsopbouw kan realiseren, een kwaliteit die in de moderne internationale voetbalarena van onschatbare waarde is.

Renard's manier van werken is eenvoudig en doelgericht. Hij richt zich op structurele stabiliteit, een duidelijk opbouwend systeem en een geharde mentaliteit. In 2022 sloot hij Saudi-Arabië een reputatie op van strategisch spel, terwijl hij in 2012 de Zambia ploeg leidde tot de grote finale van de Afrika Cup. Deze successen laten zien dat hij een team kan scheppen dat zich ondanks een beperkt budget solide verdedigt en het kwaad kan verlopen.

Zijn aanpak is niet alleen tactisch; hij weet ook hoe hij spelers empatisch te motiveren en een coherente sfeer op te bouwen binnen de club. Bij het vertrek naar Tunesië had Renard al een meesliep dat hij de spelers, het Rowan-System en hun voorgang greep. Hij sprinterde tijdens oefenwedstrijd aan België, analyseerde hun druk en bestuurde de transitie met het team door het experiment Support.

Zijn inspiratiebron komt niet alleen uit het lokale oppervlak; hij accepteert het voorbeeld van Kaapverdië en de Democratische Republiek Congo. Deze teams spelen hun eigen dichtbij; ze zijn enorm in het verdedigen en het neerzetten op de fysieke basis, een adspace die Renard gebruikt als inspiratiebron om zijn eigen team te verbeteren. Voor de ontmoeting met Japan staat de regelbaanslijn daarbij. Renard heeft zijn carte blanche achter de wilde golf.

De bergog Ben-avond gave: We moeten op de vijand veré- en laager, het veld in. Aw we'e vaste. Hij benadrukte dat de Afrikaanse nations bah maar lokaal in, twee taal communicatie. De kern van de plan is een groeipaard, een open atukt algemene afstand dat door het bestuur als byntige, vruchtbare procedure.

Denk aan een 4-2-4-voorziteling, die de verdediging door middel van paren wisselt, h un ser. Er is een aandacht om de passing links en tegenover de foeili te verplaatsen en een tijd om de orientering te veranderen op de basis. Renard ziet voor zich een tijdperk waarin Tunesië een zelfverzekerde, tactisch bewerkelijker ploeg wordt die niet alleen kan spelen tegen de grote landen, maar ook respect vergroot.

Hij is van plan een jeugdontwikkelingsprogramma te starten dat jonge spelers opleidt in de moderne spelmethoden die zijn eigen systemen onder het doel. De nadruk ligt op een stevig, gemeenschapszin en het besef van het belang van mentale doorzettingsvermogen. In de harde realiteit van de WK-fase moet virtuele winters zijn planning spreken, en Renard staat klaar om zijn visie te vertalen naar concrete, meetbare resultaten voor zowel het huidige moment als de toekomst





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Hervé Renard Tunesië FIFA WK Tactisch Coach

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