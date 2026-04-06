Remco Evenepoel slaat Parijs-Roubaix over: focus op Ardennenklassiekers

Dit betekent dat we Evenepoel dit jaar niet zullen zien strijden over de kasseien van Parijs-Roubaix, een koers die bekend staat om zijn extreme moeilijkheidsgraad en de fysieke uitdagingen die het met zich meebrengt. De beslissing is genomen in overleg met de ploegleiding, die de voorkeur geeft aan een focus op de Ardennenklassiekers. Deze beslissing komt enigszins als een verrassing, gezien de prestatie van Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen en de indruk die hij daar achterliet. Veel fans hoopten op een duel met andere toppers als Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in Parijs-Roubaix, maar die droom komt dit jaar niet uit.\Evenepoel liet afgelopen zondag, na zijn prestatie in de Ronde van Vlaanderen, weten dat hij de deelname aan Parijs-Roubaix nog met zijn ploegleiding zou bespreken. Hij kon lange tijd goed meekomen met de favorieten Pogacar en Van der Poel, maar moest in de laatste ronde afhaken. Zijn derde plaats in de Ronde van Vlaanderen was een sterke prestatie, en liet zien dat hij potentieel heeft voor succes in de klassiekers. De Ronde van Vlaanderen, vaak beschouwd als een van de meest prestigieuze eendaagse wielerwedstrijden, bood een spannend schouwspel en Evenepoel speelde hierin een belangrijke rol. De kasseistroken van de Ronde van Vlaanderen bleken geen probleem voor Evenepoel, wat de hoop op deelname aan Parijs-Roubaix verder aanwakkerde. Echter, de ploeg heeft besloten om vast te houden aan het originele plan. Een woordvoerder van de ploeg bevestigde dit aan Sporza, met de boodschap dat de focus op de Ardennen blijft. Er werd wel aangegeven dat Parijs-Roubaix in de toekomst zeker een optie is voor Evenepoel, maar dat het dit jaar niet op de agenda staat. De ploeg kiest er dus voor om de ontwikkeling van de renner op lange termijn te optimaliseren.\De keuze om niet deel te nemen aan Parijs-Roubaix houdt in dat Evenepoel zich volledig zal richten op de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Dit zijn belangrijke klassiekers in het voorjaar en passen binnen de bestaande planning. De Amstel Gold Race staat gepland op 19 april en Luik-Bastenaken-Luik op 26 april. Deze wedstrijden zijn bekend om hun lastige parcoursen met veel klimwerk, wat Evenepoel uitstekend ligt. De beslissing van de ploeg onderstreept het belang van een langetermijnstrategie in de carrière van een wielrenner. Hoewel een deelname aan Parijs-Roubaix wellicht aantrekkelijk leek, kiest de ploeg voor een aanpak die de focus legt op de beste prestaties in de races die het beste passen bij de kwaliteiten van Evenepoel. De beslissing is waarschijnlijk ook gebaseerd op een risico-inschatting, gezien de zware aard van Parijs-Roubaix en de potentiële risico's op valpartijen en andere problemen. De focus op de Ardennenklassiekers biedt een minder risicovolle, maar niet minder prestigieuze, reeks wedstrijden waarin Evenepoel zijn kwaliteiten kan tonen en zijn kansen op succes kan maximaliseren. De fans van Evenepoel zullen nu uitkijken naar zijn prestaties in de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik, in de hoop op een herhaling van de succesvolle prestatie in de Ronde van Vlaanderen





Brabantse prof debuteert in beroemde klassiekers: 'Hoe zwaarder, hoe beter'Al op jonge leeftijd droomde Martijn Rasenberg van het fietsen van grote klassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De 24-jarige prof uit Steenbergen krijgt komende zondag de kans in 'Vlaanderens Mooiste' en een week later in Frankrijk. 'Ik ben nuchter als persoon, maar ik moet mezelf soms een beetje in mijn arm knijpen.

Pogacar wint Ronde van Vlaanderen na duel met Van der PoelTadej Pogacar heeft de Ronde van Vlaanderen gewonnen voor de derde keer, na een intense strijd met Mathieu van der Poel. Pogacar demarreerde op de Oude Kwaremont en reed solo naar de finish. Remco Evenepoel werd derde.

Pogacar wint Ronde van Vlaanderen in zware editie, Van der Poel en Evenepoel op het podiumTadej Pogacar won de Ronde van Vlaanderen, met Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel op het podium. De wedstrijd was zwaar, met vroege aanvallen en inspanningen van alle renners, waaronder een enorme remonte van Van der Poel.

Evenepoel hint op deelname Parijs-Roubaix na debuut in Ronde van VlaanderenRemco Evenepoel sluit deelname aan Parijs-Roubaix niet uit na een sterke prestatie in de Ronde van Vlaanderen, waarbij hij met Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar kon concurreren. De Belgische wielrenner laat de deur open voor een onverwachte deelname volgende week, hoewel de kans klein wordt geacht.

Starten de 'Grote Vier' zondag ook in Parijs-Roubaix? Evenepoel wil welMet een ondeugende grijns gooit Remco Evenepoel vlak na zijn plots aangekondigde debuut in de Ronde van Vlaanderen alweer het volgende wielergerucht op.

