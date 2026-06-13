Rellen bij gemeentehuis in Wijk bij Duurstede na protest tegen asielzoekers

In Wijk bij Duurstede zijn gisteravond rellen uitgebroken bij het gemeentehuis. Het protest was tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. De politie heeft de situatie onder controle gebracht en zeven mensen zijn aangehouden.

Na een aanvankelijk vreedzaam protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers zijn gisteravond rellen uitgebroken bij het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede. Daarbij sneuvelden volgens de politie vrijwel alle ruiten.

Het is de tweede keer deze maand dat protest tegen de komst van asielzoekers uit de hand loopt in het Utrechtse stadje. Op 5 juni werd er met vuurwerk gegooid en zijn er vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. Waarnemend burgemeester Petra Doornenbal reageert woedend: Omwonenden voelden zich niet veilig in hun eigen huis, hun directe woonomgeving was veranderd in een dreigende en onheilspellende plek.

Zelfs als je denkt dat de bodem is bereikt, blijkt de rel-avond van vrijdag 5 juni niet de ondergrens te zijn geweest. Ik heb hier echt geen woorden voor. Dat er vanaf half juni een noodopvang voor 50 tot 75 asielzoekers komt op sportpark Mariënhoeve, net buiten de oude binnenstad. Bijna dagelijks staat er een groepje betogers rond het gemeentehuis.

Het protest verliep gisteravond rustig, volgens een politiewoordvoerder, totdat er rond 21.45 uur groepen relschoppers verschenen. Volgens een politiewoordvoerder waren daarbij verschillende defendgroepen aanwezig. Hij verwijst daarmee naar de radicaal-rechtse actiegroep Defend Netherlands, die ook bij andere anti-azc-protesten van zich laat horen. Grimmig de sfeer was erg grimmig, aldus de politiewoordvoerder.

Veel betogers droegen gezichtsbedekking, ze haalden drie beveiligingscamera om, trokken verkeersborden uit de grond, legden straatstenen klaar en gooiden ruiten van het gemeentehuis in. Er werd door de relschoppers ook vuurwerk naar binnen gegooid, zegt de woordvoerder. Het Huis van de Gemeente in Wijk bij Duurstede vanochtend De politie trommelde gauw meer agenten, hondengeleiders en politie te paard op, terwijl boven Wijk bij Duurstede een politiehelikopter cirkelde. Volgens de politiewoordvoerder werd rond middernacht flink opgeschaald.

Uiteindelijk waren meer dan tachtig politiemensen op de been om de situatie onder controle te brengen. Ook werd de ME ingezet om met meerdere charges de omgeving van het gemeentehuis leeg te vegen. De zeven mensen die zijn aangehouden zitten vanochtend allemaal nog vast. Hun betrokkenheid bij de rellen wordt onderzocht, zegt de politiewoordvoerder.

Het hart van onze democratie is geraakt door de aanval op het gemeentehuis, stelt burgemeester Doornenbal in haar reactie. Maar we laten ons niet terroriseren en intimideren door geweld en gaan vandaag beginnen met opruimen en herstellen





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Wijk Bij Duurstede Rellen Gemeentehuis Asielzoekers Noodopvang

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