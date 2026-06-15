Channah Koerten en Nordin Blessing hebben hun relatie beëindigd. Het koppel heeft dit via Instagram bekendgemaakt. Channah schrijft dat het haar zwaar valt om te denken aan een situatie waarin een gezin uit elkaar valt. Volgens haar zijn er allerlei verhalen ontstaan die niet kloppen. Ze vraagt Nordin om met rust te laten, omdat de situatie al verdrietig genoeg is. Nordin ontkent de geruchten over een vermeende affaire met een collega en erkent dat Channah moeite had met hun vriendschap. Het koppel wil zich blijven inzetten voor hun gezin en vraagt om rust en begrip tijdens deze moeilijke periode.

De relatie van Channah Koerten en Nordin Blessing is voorbij. Het koppel heeft dit via Instagram bekendgemaakt. Channah schrijft dat het haar zwaar valt om te denken aan een situatie waarin een gezin uit elkaar valt.

Volgens haar zijn er allerlei verhalen ontstaan die niet kloppen. Ze vraagt Nordin om met rust te laten, omdat de situatie al verdrietig genoeg is. Nordin ontkent de geruchten over een vermeende affaire met een collega en erkent dat Channah moeite had met hun vriendschap. Het koppel wil zich blijven inzetten voor hun gezin en vraagt om rust en begrip tijdens deze moeilijke periode.

Channah heeft twee kinderen met Nordin en twee kinderen uit een eerdere relatie. Nordin heeft tijdens zijn verblijf op het eiland veel inzichten gekregen over zijn relatie met Channah. Hij hoopt op een toekomst waarin hij en zijn gezin oud en gelukkig worden. Het koppel vraagt om begrip en rust tijdens deze moeilijke periode.

Channah en Nordin zijn beiden ongelukkig in hun relatie en hebben er alles aan gedaan om deze keuze niet te hoeven maken. Ze hebben twee kinderen samen, Yume en Ocean, en Channah heeft twee kinderen uit een eerdere relatie, Rumi en Tiger. Nordin ontkent de geruchten over een vermeende affaire met een collega en erkent dat Channah moeite had met hun vriendschap. Hij hoopt op een toekomst waarin hij en zijn gezin oud en gelukkig worden.

Het koppel vraagt om rust en begrip tijdens deze moeilijke periode. Channah en Nordin zijn beiden ongelukkig in hun relatie en hebben er alles aan gedaan om deze keuze niet te hoeven maken. Ze hebben twee kinderen samen, Yume en Ocean, en Channah heeft twee kinderen uit een eerdere relatie, Rumi en Tiger. Nordin ontkent de geruchten over een vermeende affaire met een collega en erkent dat Channah moeite had met hun vriendschap.

Hij hoopt op een toekomst waarin hij en zijn gezin oud en gelukkig worden. Het koppel vraagt om rust en begrip tijdens deze moeilijke periode. Channah en Nordin zijn beiden ongelukkig in hun relatie en hebben er alles aan gedaan om deze keuze niet te hoeven maken. Ze hebben twee kinderen samen, Yume en Ocean, en Channah heeft twee kinderen uit een eerdere relatie, Rumi en Tiger.

Nordin ontkent de geruchten over een vermeende affaire met een collega en erkent dat Channah moeite had met hun vriendschap. Hij hoopt op een toekomst waarin hij en zijn gezin oud en gelukkig worden. Het koppel vraagt om rust en begrip tijdens deze moeilijke periode. Channah en Nordin zijn beiden ongelukkig in hun relatie en hebben er alles aan gedaan om deze keuze niet te hoeven maken.

Ze hebben twee kinderen samen, Yume en Ocean, en Channah heeft twee kinderen uit een eerdere relatie, Rumi en Tiger. Nordin ontkent de geruchten over een vermeende affaire met een collega en erkent dat Channah moeite had met hun vriendschap. Hij hoopt op een toekomst waarin hij en zijn gezin oud en gelukkig worden. Het koppel vraagt om rust en begrip tijdens deze moeilijke periode





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Channah Koerten Nordin Blessing Relatiebreuk Gezin Rust En Begrip

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