RekenkamerDrücht: Wmo-uitvoering in Dronten-op-orde-maar-verbeterpunten

Onafhankelijk onderzoek van de Rekenkamer Dronten concludeert dat de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente in basis goed verloopt, maar dat er scherpere keuzes nodig zijn om ondersteuning te verbeteren en kosten onder controle te houden. De_WMO_ondersteuning_wordt_overhetalgemeen_goedgekeurd_maar_jongeren_en_mensen_met_langdurige_vragen_zijn_minder_tevreden.

De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo ) in Dronten is in grote lijnen op orde, maar er zijn duidelijke verbeterpunten die aangepakt moeten worden om de ondersteuning voor inwoners te versterken en de gemeente beter voor te bereiden op toekomstige uitdagingen.

Dat concludeert een onafhankelijk onderzoek van de Rekenkamer Dronten, dat de afgelopen maanden is uitgevoerd. De Wmo, die tien jaar geleden van kracht werd, geeft gemeenten de verantwoordelijkheid om inwoners die niet op eigen kracht of met hulp van hun omgeving kunnen deelnemen aan de samenleving, te ondersteunen. Denk aan hulp thuis, zoals huishoudelijke hulp, begeleiding en woningaanpassingen, met als doel dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en participeren.

Volgens de Rekenkamer staat de uitvoering van de Wmo landelijk, maar ook lokaal, onder druk door een stijgende vraag om hulp. Die toename wordt veroorzaakt door een groeiend aantal ouderen en meer complexe hulpvragen. Tegelijkertijd proberen gemeenten te sturen op zelfredzaamheid en het beperken van maatwerkvoorzieningen, wat leidt tot spanningen tussen de beschikbare middelen, de gestelde doelen en de werkelijke behoeften van inwoners.

In Dronten is het beleid de afgelopen jaren meerdere malen aangepast, wat de rekenkamer aanzette tot het onderzoeken of het huidige beleid aansluit bij wat inwoners nodig hebben, en hoe de kosten en kwaliteit zich verhouden ten opzichte van andere gemeenten. Een belangrijk inzicht is dat bij veel gemeenten het sociaal domein fungeert als een paraplu waar allerlei ondersteuningszaken onder vallen, zoals jeugdhulp en Wmo.

Dit maakt het voor inwoners mogelijk om met al hun hulpvragen op één plek terecht te komen en verschillende problemen samen aan te pakken. In Dronten is er, ondanks de wens uit het coalitieakkoord van 2022, nog geen volledige sociaal domein-paraplu gerealiseerd. Wel voldoet de gemeente volgens de rekenkamer aan de wettelijke eisen omdat de regels voor aanvragen duidelijk zijn.

Onderzoek onder inwoners toont een gemiddelde waardering van 7,6 voor de Wmo, met name ouderen en mensen met een korte hulpvraag zijn positief over de kwaliteit en de passende ondersteuning. Jongere inwoners en mensen met een langdurige hulpvraag zijn minder positief en zien minder effect van de ondersteuning. Klachten worden wel geregistreerd, maar het systeem hiervoor is te afhankelijk van individuele medewerkers, wat de continuïteit en kwaliteit onder druk zet.

De kosten voor de gemeente nemen toe door vergrijzing en stijgende zorgkosten, vooral op het gebied van huishoudelijke ondersteuning. Hoewel de gemeente maatregelen neemt om de kosten onder controle te houden, heeft dit nog niet genoeg effect gehad. De rekenkamer adviseert Dronten daarom om meer samenwerking en samenhang te creëren binnen het sociaal domein, beter inzicht te krijgen in de resultaten en effecten van ondersteuning, en het beleid af te stemmen op de verschillende groepen inwoners.

Het college van burgemeester en wethouders herkent zich in deze conclusies en benadrukt de investeringen van de afgelopen jaren in een wijkgerichte aanpak en samenwerking binnen wijknetwerken. Er wordt toegewerkt naar stevigere lokale teams om ondersteuning integrerischer en dichter bij de inwoner te organiseren. De gemeente erkent ook de positieve algemene tevredenheid, maar benadrukt de aandachtspunten bij specifieke groepen en langdurige trajecten, die serieus meegenomen zullen worden in de verdere ontwikkeling van het Wmo-beleid





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Wmo Dronten Rekenkamer Ondersteuning Sociaal Domein Vergrijzing Kosten Beleid Kwwijkgerichte Aanpak Ouderen

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