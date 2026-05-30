Reijnders optimistisch over Nederlands elftal op WK

Tijjani Reijnders, middenvelder van Oranje en Manchester City, is optimistisch over de kansen van het Nederlands elftal op het WK van aankomende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hij denkt dat het elftal van bondscoach Ronald Koeman moeilijk te verslaan is en dat de selectie een hechte groep is.

'Natuurlijk zijn er heel veel toplanden, maar wij zijn moeilijk te verslaan en landen onderschatten ons niet. Dat is een goed teken', stelt Reijnders.

'Het zegt wel iets dat wij Spanje in de Nations League twee keer op een gelijkspel hebben gehouden. ' De middenvelder, die normaal gesproken een vaste basisspeler in Oranje is, benadrukt dat de concurrentie in de selectie enorm is. 'De concurrentie in onze selectie is moordend, maar dat moet ook om elkaar tot de limiet te pushen', aldus Reijnders.

Hij vindt dat Oranje een hechte groep is en dat iedereen op de trainingen en in wedstrijden scherp moet blijven, omdat alle 26 spelers nodig zijn.

'We zijn al een hechte groep en moeten dat niet alleen blijven, maar juist nóg hechter worden. Alleen zo kun je tot successen komen', stelt hij.

'Als we elkaar buiten het veld zien, dan hebben we het al veel over het WK. Iedereen kijkt er echt naar uit. Het is aan ons als groep om te bewijzen dat het pessimisme onterecht is. We hebben een heel goede selectie, moeten het toernooi in zien te groeien en willen heel mooie dingen gaan doen.

' Reijnders, die dit seizoen verschillende prijzen won met Manchester City, denkt dat hij de winnaarsmentaliteit van die club naar Oranje en het WK kan meenemen. 'Die winnaarsmentaliteit heb ik me eigen mogen maken en die neem ik mee naar het Nederlands elftal en het WK. Ik ben geen groentje meer, zoals ik op het EK nog wel was. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee', aldus Reijnders.

Hij heeft een goede band met bondscoach Ronald Koeman en denkt dat hij een speler is die niet heel veel ritme nodig heeft om goed te kunnen spelen.

'Ik denk dat ik een speler ben die niet heel veel ritme nodig heeft om goed te kunnen spelen, omdat ik altijd alles geef en kan blijven gaan.





Crysencio Summerville voor het eerst opgeroepen voor WK met Nederlands elftalCrysencio Summerville is zonder ooit voor Oranje te hebben gespeeld opgeroepen voor zijn eerste WK met het Nederlands elftal. Zijn voormalige trainers Dirk Kuyt en Alfons Groenendijk prijzen zijn snelheid, grilligheid en scoringsvermogen. Kuyt noemt het een goede keuze van bondscoach Ronald Koeman, terwijl Groenendijk benadrukt dat Summerville fysiek sterker is geworden in Engeland maar zijn unieke ballenaanvoering heeft behouden. Volgens Groenendijk is Summerville 's werelds snelst met de bal aan de voet en bezit een bijna onstoppable passerbeweging. Beide trainers geloven dat hij klaar is voor een belangrijke rol bij Oranje.

'Europese topclub meldt zich bij Manchester City voor Tijjani Reijnders'Tijjani Reijnders ruilt Manchester City wellicht in voor een andere Europese topclub. Journalist Matteo Moretto meldt vrijdag namelijk dat Atlético Madrid concrete interesse heeft in de Nederlandse middenvelder.

Atlético Madrid begint onderhandelingen met Man City over ReijndersAtlético Madrid is gesprekken gestart met Manchester City over een mogelijke transfer van middenvelder Reijnders. De Oranje-international wordt gezien als een potentiële kandidaat om het middenveld te versterken. Zijn waarde wordt geschat op 60 miljoen euro.

Van Gaal naar Koeman: Vijftien Premier League-spelers in Oranje-selectie voor WK 2026Het aantal Nederlands-Engelse voetballers in de Oranje-selectie is gestegen van drie onder Van Gaal in 2022 naar vijftien onder Koeman voor het WK 2026. Dit weerspiegelt de dominantie van de Premier League en het gestegen niveau van het Nederlands elftal. Artikelen bespreken de verwachtingen, de productiviteit van Nederlands-Engelse spelers, de lage inbreng van de Eredivisie, conditievraagstukken en de keuzes van bondscoach Koeman voor het komende WK.

