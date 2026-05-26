Regeringspartijen sluiten geen structurele samenwerking uit met Groep Markuszower

De regeringspartijen D66, VVD en CDA hebben geen plannen voor een veelomvattend samenwerkingsverband met de Groep Markuszower in de Tweede Kamer. Maar politieke samenwerking, zoals wel vaker gebeurt onder 'politieke tegenstanders', sluiten zij niet uit. De recente uitspraken van Kamerlid Markuszower over geweld tegen Palestijnse asielzoekers en diens woorden tegen een azc-demonstrant 'we worden omvolkt', staan een bredere samenwerking wel in de weg, zei D66-fractievoorzitter Paternotte in een debat.

De recente uitspraken van Kamerlid Markuszower over geweld tegen Palestijnse asielzoekers en diens woorden tegen een azc-demonstrant 'we worden omvolkt', staan een bredere samenwerking wel in de weg, zei D66-fractievoorzitter Paternotte in een debat. In het Kamerdebat kwamen kritische vragen van oppositiepartijen SP, Denk, PvdD, Volt en GL-PvdA. Die wilden weten of het minderheidskabinet nog steeds bij Markuszower wil aankloppen voor steun.

'Waarom is D66 wel duidelijk over PVV en Forum en niet over Markuszower? Iemand die heeft gezegd dat het maximale geweld tegen de Palestijnen gebruikt moet worden en het genocidale gedachtegoed aanhangt?

', vroeg PvdD-fractievoorzitter Ouwehand. SP-leider Dijk zei dat het minderheidskabinet aan het 'cherry picken' is, waarbij voldoende stemmen bij elkaar vinden belangrijker is dan waar politieke partijen voor staan. Paternotte zei verschillende keren dat er geen plan is voor structurele samenwerking met Markuszower. Hij noemde diens over geweld tegen Palestijnse asielzoekers en omvolking 'abject, absurd en gevaarlijk'.

Paternotte vindt dat Markuszower 'nog extremere uitspraken dan Wilders' doet en daarmee structurele samenwerking bepaald niet makkelijker maakt. Fractievoorzitter Brekelmans van de VVD kreeg dezelfde vraag van de oppositiepartijen voorgelegd. Hij zei dat hij de uitspraken van Markuszower heeft veroordeeld en herhaalde dat de coalitie geen samenwerkingsverband van plan is.

'Maar we werken wel met drie partijen samen in een minderheidscoalitie en daarmee zoeken we naar meerderheden', zei Brekelmans. 'Misschien dat mevrouw Ouwehand ook weleens voor een voorstel van ons stemt. Niemand moet dan toch denken dat wij een samenwerkingsverband zijn aangegaan?

', zei Ouwehand lachend. 'Dat moet inderdaad niemand denken. Dus wat is precies samenwerken?

', ging Brekelmans verder. 'Ik heb de heer Klaver ook wel eens moties zien opstellen met de heer Wilders. Als de heer Klaver dit niet meer zou mogen doen dan wens ik hem veel succes in de oppositie: dan haalt hij nooit meer een meerderheid.

' Ook Paternotte vindt een 'contactverbod' dat GroenLinks-PvdA-leider Klaver en de anderen volgens hem leken te eisen, te ver gaan. Hij wil de mogelijkheid openhouden om als minderheidscoalitie contact met de fractie van Markuszower te hebben over steun voor wetten en moties. Die fractie kan samen met bijvoorbeeld JA21 of de SGP de doorslag geven in de Tweede Kamer. Dit wordt ook wel de mogelijkheid van het kabinet 'over rechts' genoemd.

SP, Denk, PvdD, Volt en GL-PvdA willen dat als de Groep Markuszower als optie gepasseerd wordt, het minderheidskabinet vaker de mogelijkheid 'over links' opzoekt. Daardoor kunnen zij meer inhoudelijke invloed uitoefenen op de voorstellen van het kabinet. Maar de coalitiepartijen laten zich dus niet dwingen om de optie over rechts op te geven. En als de Groep Markuszower plannen van het minderheidskabinet wil steunen, dan kan dat.

Hoe de samenwerking met D66, VVD en CDA er ook uitziet. Bij het debat, dat naar verwachting nog tot laat in de avond doorgaat, zijn premier Jetten, minister Van Weel, minister Van den Brink en minister Heerma aanwezig





