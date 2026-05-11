Reddingsplan voor historische zeilklipper De Verandering in Groningen

Een stichting strijdt tegen de sloop van de historische zeilklipper De Verandering en hoopt het schip weer zeilwaardig te maken voor het Wad en het IJsselmeer.

In het hart van Groningen , aan het pittoreske Schuitendiep, ligt een schip dat meer is dan slechts een overblijfsel uit het verleden. De Verandering , een van de grootste zeilklippers die Nederland ooit heeft gekend, balanceert momenteel op de dunne lijn tussen totale vernietiging en een spectaculaire wedergeboorte.

Terwijl sommigen het schip slechts zien als een oud pannenkoekenrestaurant dat de ruimte in de stad inneemt, ziet de Stichting Behoud Zeilklipper De Verandering een onschatbare schat aan maritiem erfgoed. Jan Vriesinga, een gepassioneerde schipper en scheepsinvesteerder die een sleutelrol speelt binnen het bestuur van de stichting, is vastberaden om te voorkomen dat dit historische vaartuig wordt gesloopt.

Volgens hem is het schip als een tijdcapsule die al veertig jaar in de Groningse grachten ligt te wachten op een nieuwe kans. De authenticiteit van het schip is verbazingwekkend; veel originele details zijn bewaard gebleven, ondanks de jarenlange functie als horecagelegenheid. Zelfs de originele scheepsmotor uit het jaar 1928 is nog aanwezig, wat een zeldzaamheid is in deze tijd. Hoewel de romp van De Verandering in een uitstekende staat verkeert, is de weg naar herstel bezaaid met hindernissen.

Het schip ligt al ruim twintig jaar op een ponton, wat enerzijds heeft gezorgd voor een goede conservering van het staal, maar anderzijds een enorme logistieke nachtmerrie vormt. De combinatie van het schip en het ponton is simpelweg te breed om onder de historische bruggen van Groningen door te varen of langs de smalle woonarken in de grachten te manoeuvreren.

De uitdaging is dus niet alleen om het schip technisch weer zeilwaardig te maken, maar eerst om het fysiek uit de stad te bevrijden. De financiële last van dit project is aanzienlijk. Scheepswerven hebben al schattingen afgegeven die rond de miljoen euro liggen om het vaartuig volledig te restaureren en weer aan de geldende wet- en regelgeving te laten voldoen. Hoewel er reeds vijftigduizend euro is binnengekomen, erkent Vriesinga dat dit slechts een fractie is van het benodigde bedrag.

Er wordt echter gehoopt op een creatieve oplossing met de gemeente Groningen. Aangezien de sloop van het schip de gemeente ongeveer driehonderdvijftigduizend euro zou kosten, zou dit budget potentieel kunnen worden ingezet voor de verplaatsing, mits dit budgetneutraal kan worden gerealiseerd. De juridische situatie rondom De Verandering maakt de zaak nog complexer. Het schip is officieel nog eigendom van de exploitanten van het voormalige pannenkoekenrestaurant.

Er is een conflict ontstaan over de nieuwe locatie van het restaurant aan de Oosterhaven, waarbij omwonenden een rechtszaak hebben aangespannen. Deze zaak ligt momenteel bij de Raad van State, wiens definitieve uitspraak bepalend zal zijn voor de toekomst van het eigendom. Pas wanneer de exploitanten zeker weten dat zij op hun nieuwe plek mogen blijven, kan de gemeente overgaan tot de aankoop van het oude schip aan het Schuitendiep. Ondanks deze onzekerheden blijft de stichting onvermoeibaar.

Het uiteindelijke doel is niet om opnieuw een commerciële zaak op het water te starten, maar om De Verandering terug te brengen naar zijn oorspronkelijke functie: het varen op het water. De stichting droomt van een toekomst waarin de klipper weer deel uitmaakt van de actieve vloot op het Wad en het IJsselmeer, waar hij kan deelnemen aan traditionele wedstrijden.

Voor de groep enthousiastelingen achter de stichting is opgeven geen optie, want het behoud van zo'n uniek stuk Nederlandse geschiedenis is in hun ogen onbetaalbaar





