Red Team Covid 19 NL's kritiek op coronamaatregelen

De oprichter van het Red Team Covid 19 NL vindt het jammer dat het kabinet niet gekozen heeft voor langlopende maatregelen voor bepaalde groepen, zoals het gebruik van mondkapjes. Er werd gekozen voor wel of geen mondkapjes in plaats van 'lichtere maatregelen', zoals bijvoorbeeld mondkapjes in de wachtkamer van de huisarts. Hij heeft kritiek op de manier waarop het kabinet maatregelen heeft genomen en vindt dat er te veel van 'golf naar golf' is gewerkt.

De oprichter van het Red Team Covid 19 NL vindt het jammer dat het kabinet niet gekozen heeft voor langlopende maatregelen voor bepaalde groepen, zoals het gebruik van mondkapjes.

Er werd gekozen voor wel of geen mondkapjes in plaats van 'lichtere maatregelen', zoals bijvoorbeeld mondkapjes in de wachtkamer van de huisarts.

'Dat is de plek waar veel kwetsbare mensen bij elkaar zitten en zo'n mond-neuskapje beperkt de verspreiding van het virus', zegt Baidjoe. Het kabinet keek volgens hem te veel naar de capaciteit van de intensive care in de ziekenhuizen en stelde daar de maatregelen op af. Soms waren mondkapjes verplicht, soms niet.

'Het was te veel wel of niet, in plaats van continu te kijken naar het beperken van besmetting bij kwetsbare groepen. ', Hij had gehoopt op meer fijnmazige maatregelen, die niet zo'n grote impact hebben op de samenleving, maar waar de effecten niet meteen heel groot zijn. 'Het was wel of geen mondkapjes, wel of geen scholen open. ', Hij vindt dat er te veel van 'golf naar golf' werd gewerkt en daardoor waren maatregelen soms onbegrijpelijk.

'Ook ik vond het soms lastig te volgen. ', De wetenschapper had na de eerste golf, in de zomer van 2020 zo'n grote zorgen over de aanpak van het coronavirus dat hij met enkele andere virus-experts een brandbrief schreef naar premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid. Hij zag dat het aantal virusgevallen weer opliep, de maatregelen waren afgeschaald en het kabinet nog geloofde in kudde-immuniteit, oftewel het virus gecontroleerd zijn gang laten gaan en zo te laten uitrazen.

Baidjoe vond dat onverstandig, omdat er nog geen vaccin was. De belangrijkste boodschap in de brandbrief: 'wacht niet met maatregelen'. Het kabinet pakte het advies niet meteen op en vervolgens richtte Baidjoe het Red Team Covid 19 NL op als kritische tegenhanger van het Outbreak Management Team (OMT). Hij noemt de oprichting 'geen lichte beslissing', maar toch was het nodig, vindt hij, omdat er 'kritische reflectie' nodig was





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