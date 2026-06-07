Recordvangst cocaïne op zee gelinkt aan Bolle Jos en Turkse criminelen

De Spaanse politie onderschepte 30.000 kilo cocaïne op de Arconian, gelinkt aan Bolle Jos en Turkse criminelen. Mogelijk nieuw smokkelverbond in de Middellandse Zee.

De Spaanse politie heeft op 1 mei van dit jaar een recordvangst van 30.000 kilo cocaïne gedaan op vrachtschip de Arconian, midden op de Atlantische Oceaan voor de West-Afrikaanse kust.

Het schip werd geënterd en agenten troffen 1279 pakketten cocaïne aan, bewaakt door vijf zwaargewapende Nederlanders. Uit onderzoek van RTL Nieuws, samen met IrpiMedia uit Italië en The Black Sea uit Turkije, blijkt dat de Arconian deel uitmaakt van een vloot schepen die gelinkt kan worden aan de Bredase topcrimineel Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos, en Turkse drugscriminelen. De politie in Nederland, Spanje en Turkije onderzoekt of er sprake is van een nieuw smokkelverbond op de Middellandse Zee.

De methode die gebruikt zou worden, is de zogeheten dropoff-methode: de cocaïne wordt op zee overboord gegooid, waarna kleinere boten de pakketten oppikken. Dit enorme transport staat niet op zichzelf; de Arconian is slechts één schip in een vloot die betrokken is bij drugssmokkel in de Middellandse Zee. Bolle Jos, die al tijden veilig in Sierra Leone verblijft en weigert aan Nederland te worden uitgeleverd, wordt gezien als een van de kopstukken in de internationale drugshandel.

De vondst van 30.000 kilo cocaïne is een van de grootste vangsten ooit op zee en toont de schaal van de operaties aan. De samenwerking tussen Nederlandse, Spaanse en Turkse autoriteiten is geïntensiveerd om deze netwerken te ontmantelen. De jacht op Bolle Jos is intenser en frustrerender dan ooit, omdat hij bescherming geniet in Sierra Leone. De drugs worden vaak via West-Afrika naar Europa gesmokkeld, waarbij de Middellandse Zee een cruciale doorvoerroute is.

Deze zaak benadrukt de noodzaak van internationale samenwerking om de drugshandel te bestrijden. De vijf gearresteerde Nederlanders worden verdacht van betrokkenheid bij de smokkel en zitten vast in Spanje. Het onderzoek naar de volledige vloot schepen en de rol van Turkse criminelen loopt nog





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Cocaïne Bolle Jos Drugssmokkel Middellandse Zee Recordvangst

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