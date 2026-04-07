Recordaantal lawinedoden in Europa door veranderende klimaat

Het afgelopen wintersportseizoen is gekenmerkt door een aanzienlijk hoger aantal lawinedoden in de Europese Alpen, met een sterke toename ten opzichte van vorig jaar. Experts wijzen op de impact van klimaatverandering op de sneeuwcondities als belangrijkste oorzaak.

Dit winterseizoen is er een alarmerend hoog aantal doden gevallen door lawines in de Europese Alpen , met een verdubbeling van het aantal slachtoffers vergeleken met vorig jaar. Met Pasen stond de teller van de samenwerkende Europese lawinediensten al op 136 doden, en hierbij waren de ongevallen van het afgelopen weekend nog niet eens meegerekend. De aantallen overtreffen daarmee bijna alle recente wintersportseizoenen, met uitzondering van het seizoen 2017/2018.

Italië, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland zijn de landen met de meeste slachtoffers. Het hoge dodental wordt toegeschreven aan de veranderende klimaatomstandigheden, waardoor de sneeuwcondities onvoorspelbaarder en gevaarlijker worden. Dit alles heeft ertoe geleid dat veel mensen, waaronder ervaren skiërs en gidsen, om het leven zijn gekomen, vaak buiten de gemarkeerde pistes.\De experts wijzen op de impact van klimaatverandering op de sneeuwcondities, waardoor sneeuwlagen niet goed aan elkaar hechten en onverwacht kunnen verschuiven. Deze onvoorspelbaarheid vormt een groot risico, zelfs voor ervaren skiërs en bergbeklimmers. De lawinediensten benadrukken het belang van het herkennen van gevaarlijke situaties en het treffen van preventieve maatregelen. Zo wordt er gewaarschuwd voor de aanwezigheid van nieuwe sneeuw en sneeuwplaten die door de wind zijn ontstaan, wat vaak de oorzaak is van lawines. Het is cruciaal om alert te zijn op signalen zoals 'Wumm-geluiden', het kenmerkende gesis van instortende sneeuwlagen. Er wordt aangeraden in dat geval onmiddellijk om te keren. Het meenemen van een lawinezender is een essentiële veiligheidsmaatregel. Deze zenders helpen reddingswerkers de locatie van slachtoffers te bepalen, aangezien de overlevingskansen snel afnemen naarmate de tijd verstrijkt. Binnen de eerste 15 minuten is de kans op overleving nog relatief hoog (90%), maar daarna daalt deze drastisch.\De seizoensbalans van het aantal lawinedoden is opgemaakt, maar de wintersport is nog niet overal afgelopen. In hoger gelegen gebieden en op gletsjers kan er nog tot begin mei worden geskied. Er zijn zelfs enkele uitzonderlijke gebieden waar de sneeuwsport het hele jaar door mogelijk is. De tragische gebeurtenissen van dit seizoen herinneren ons aan de kracht van de natuur en het belang van verantwoordelijk gedrag in de bergen. De lawinediensten blijven waarschuwen voor de risico's en benadrukken het belang van het volgen van veiligheidsrichtlijnen. Het is essentieel om de weersomstandigheden en de sneeuwcondities nauwlettend in de gaten te houden, de risicowaarschuwingen serieus te nemen en de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid in de bergen te waarborgen





Lawines Klimaatverandering Wintersport Alpen Veiligheid

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tennisclub Suthwalda krijgt steun van gemeente en provincie voor eredivisie-ontknopingIn het Pinksterweekend vindt de ontknoping van de eredivisie tennis plaats op het tennispark in Zuidwolde.

Read more »

Terug naar het jaar 1674 in Grave: ‘Dan snap je pas echt hoe het was’Kanonnen bulderen, soldaten marcheren door de straten en kampvuurtjes roken op de achtergrond. In Grave komt tijdens het Paasweekend de geschiedenis tot leven tijdens het Historisch Spektakel. En juist dat ‘beleven’ maakt re-enactment zo populair. En dat is te merken.

Read more »

Historisch Spektakel Grave: Geschiedenis herleeft tijdens PaasweekendIn Grave komt de geschiedenis tot leven tijdens het Paasweekend met het Historisch Spektakel. Re-enactment, waarbij historische gebeurtenissen worden nagespeeld, trekt dit jaar een recordaantal bezoekers en deelnemers. Het evenement focust op het jaar 1674, toen Grave van Frans naar Nederlands bezit overging. Deelnemers benadrukken de diepgang en kameraadschap die deze unieke hobby biedt.

Read more »

Bij poging 31 is het eindelijk raak voor Jorg Schreuders: 'Natuurlijk vrat het wel aan me'Bij FC Groningen is het gebrek aan rendement een terugkerend verhaal in dit seizoen. Daarbij wordt vaak met een beschuldigende vinger naar spits Thom van Bergen gewezen, maar ook naar vleugelaanvaller Jorg Schreuders, die zaterdagavond dan eindelijk zijn langverwachte eerste goal van het seizoen maakte.

Read more »

Van leerlooierij naar woonwijk: dit gaat er gebeuren in LichtenvoordeHet is stil geworden op het voormalige fabrieksterrein van Vitelco in Lichtenvoorde.

Read more »

Perez snoeihard voor kampioen PSV: 'Vaak klopt het niet, het is niet te bevatten'Kenneth Perez heeft zich uitgelaten over het forse aantal tegendoelpunten dat de vroege kampioen PSV dit seizoen heeft gekregen. Volgens de ESPN-analist is dat een van de grootste verbeterpunten voor de Eindhovenaren willen ze internationaal mee gaan doen in de top.

Read more »