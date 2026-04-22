Recordaantal Bezoekers voor Efteling in 2025, Limiet in Zicht

De Efteling heeft in 2025 ruim 4,98 miljoen bezoekers getrokken, waarmee het park dicht tegen de maximale capaciteit van vijf miljoen aanloopt. Nieuwe maatregelen zijn getroffen om de natuurvergunning te respecteren en de groei te beheersen. De opening van het Grand Hotel was een hoogtepunt.

De Efteling heeft in 2025 een recordaantal bezoekers verwelkomd, met ruim 4,98 miljoen mensen die het sprookjespark in Kaatsheuvel bezochten. Dit aantal houdt het park dicht bij de maximale capaciteit van vijf miljoen bezoekers per jaar, zoals vastgelegd in de natuurvergunning.

De Efteling nadert jaarlijks de gestelde limiet, en bij voortzetting van de huidige groei bestaat de reële kans dat de grens in 2026 wordt bereikt. Het overschrijden van deze limiet kan leiden tot aanzienlijke boetes of zelfs tijdelijke sluiting van het park, waardoor het handhaven van de bezoekersaantallen cruciaal is voor de toekomst van de Efteling. Het totale aantal bezoeken, inclusief meerdere bezoeken van dezelfde personen, bedroeg in 2025 5,78 miljoen.

Dit hogere aantal wordt verklaard door het toenemende aantal gasten dat meerdere dagen in het park verblijft. De Efteling hanteert echter een methode waarbij meerdaagse gasten slechts één keer worden meegeteld in het officiële bezoekersaantal, gebaseerd op de redenering dat zij dezelfde impact hebben op verkeer en stikstofuitstoot als dagbezoekers. Deze aanpak resulteert in het officiële bezoekersaantal van 4,98 miljoen.

Om te voldoen aan de eisen van de natuurvergunning en verdere groei te faciliteren, heeft de Efteling recentelijk een aantal maatregelen getroffen. Deze omvatten het tijdelijk stopzetten van schoolreisreserveringen, het verminderen van het aantal bedrijfsevenementen en het instellen van een maximaal aantal bezoekers tijdens piekperiodes, zoals de kerstvakantie. Deze maatregelen zijn bedoeld om de druk op de omgeving te verminderen en de capaciteit van het park beter te beheren.

Tegelijkertijd constateert de Efteling een groeiende populariteit onder internationale bezoekers, met een opvallende stijging van het aantal bezoekers uit Engeland, dat met 47 procent is toegenomen ten opzichte van 2024. Deze positieve ontwikkeling laat zien dat de Efteling haar aantrekkingskracht verder uitbreidt buiten de Nederlandse grenzen. De opening van het Efteling Grand Hotel wordt door algemeen directeur Fons Jurgens beschouwd als een hoogtepunt van 2025.

Hij benadrukt dat het hotel een fantastische toevoeging is aan het aanbod van de Efteling voor zowel nationale als internationale gasten die een meerdaags verblijf wensen. Het Grand Hotel, gelegen binnen het park, is het grootste hotel van de Efteling en beschikt over 140 kamers en suites, met een capaciteit van 644 gasten. Het hotel biedt een breed scala aan faciliteiten, waaronder een zwembad met spa, twee restaurants, een koffiebar en de uitgebreide souvenirwinkel Arcadeau.

Een belangrijk aspect is dat veel van deze faciliteiten toegankelijk zijn voor zowel hotelgasten als reguliere parkbezoekers, waardoor de ervaring voor alle bezoekers wordt verrijkt. De investering in het Grand Hotel is een strategische zet om het aanbod van meerdaagse verblijven te vergroten en de bezoekers te stimuleren langer in de regio te verblijven. Dit draagt niet alleen bij aan de omzet van de Efteling, maar ook aan de lokale economie.

De Efteling blijft zich inzetten voor het creëren van een unieke en onvergetelijke ervaring voor haar bezoekers, terwijl zij tegelijkertijd verantwoordelijkheid neemt voor de bescherming van de natuurlijke omgeving. De combinatie van innovatie, duurzaamheid en gastvrijheid is essentieel voor de verdere groei en het succes van de Efteling in de toekomst





