Recordaantal bezoekers bij kampioensparade Arsenal ondanks Champions League-verlies

Ondanks de nederlaag in de finale van de Champions League trok de kampioensparade van Arsenal een recordaandeel van 1,5 miljoen fans. De historische overwinning in de Premier League viert het team van Mikel Arteta uit, met als gevolg een ongekende opkomst in Londen die alle eerdere evenementen in Engeland in de schaduw stelt.

Arsenal verloor zaterdag in de finale van de Champions League van Paris Saint-Germain, dat de strafschoppen beter nam in Boedapest. Desondanks kwamen de supporters van de verliezend finalist zondag massaal opdraven bij de kampioensparade in Noord-Londen.

Spelers en stafleden gingen per open bus door de straten van Islington, de wijk waar het Emirates Stadium is gevestigd. Dit alles vanwege de eerste landstitel sinds 2004, een prijs die vorige week uitgebreid werd gevierd op Selhurst Park na de 1-2 overwinning op Crystal Palace. Een week later was er dus de teleurstelling vanwege de nederlaag tegen PSG, vorig jaar ook al de beste club in Europa.

Voor de aanhang van Arsenal geen reden om bij de pakken neer te zitten, want volgens de Metropolitan Police in Londen kwamen maar liefst 1,5 miljoen bezoekers af op de rondrit van Mikel Arteta en zijn elftal. Daarmee heeft Arsenal een record te pakken, want nog niet eerder in de geschiedenis trok een dergelijk evenement in Engeland zoveel bezoekers. Toen Manchester United de treble veroverde in 1999, werd het team van toenmalig manager Alex Ferguson opgewacht door 500.000 belangstellenden.

De tweede plaats op de ranglijst wordt ingenomen door Liverpool. De kampioensparade in 2025 trok circa 750.000 supporters. Een groot feest na de 20ste landstitel, met toen nog Arne Slot aan het roer. Inmiddels heeft Liverpool afscheid genomen van de Nederlandse coach.

Arsenal stootte Liverpool onlangs van de troon en kroonde zich voor de veertiende keer in de historie tot kampioen van Engeland. De Champions League werd dus nog niet gewonnen, na verloren finales in 2006 en 2026





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arsenal Kampioensparade Champions League PSG Recordbezoekers Premier League Mikel Arteta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oranje-international Timber fit genoeg om met Arsenal te starten in Champions League-finaleDat Jurriën Timber zaterdag kan starten is ook een grote opsteker voor Oranje-bondscoach Ronald Koeman.

Read more »

Arsenal vs PSG: Opstelling en tactische keuzes van Mikel Arteta voor de Champions League-finaleArsenal staat voor een cruciale Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain. Mikel Arteta moet belangrijke beslissingen nemen over zijn basisopstelling, waaronder de inzet van Jurriën Timber, de partner van Declan Rice op het middenveld en de keuze voor de spits. Wat is de verwachte opstelling?

Read more »

Armed with a secret weapon: Arsenal's corner kick mastery ahead of Champions League finalArsenal, the newly crowned Premier League champions, head into the Champions League final with a well-known but highly effective set-piece strategy: the inswinging corner. This season alone, Arsenal have scored 27 goals from corners in all competitions, a remarkable 7.5% conversion rate from 357 corners, compared to PSG's 16 goals from 376 corners (just over 3%). Including 7 goals from indirect free kicks, Arsenal have netted 34 goals from set pieces, accounting for nearly 28% of their 121 total goals-a 9% increase from the previous season. Former coaches and analysts weigh in on the meticulously rehearsed routine designed by set-piece coach Nicolas Jover, highlighting the precision in delivery, timing, movement, and blocking that make Arsenal's corners so lethal. While some critics label the tactic as 'lazy', experts defend it as a sophisticated, aggressive, and brilliantly executed plan that exploits tight spaces in modern football. The key for PSG? Avoid giving away unnecessary corners.

Read more »

Arsenal beschikt over geheim wapen voor Champions League-finaleArsenal heeft een unieke strategie ontwikkeld voor corners die hen een grote voorsprong geeft in de Champions League-finale

Read more »