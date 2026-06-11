Record aantal vluchtelingen terugkeert naar hun thuisland

De afgelopen halve eeuw is het aantal vluchtelingen teruggekeerd naar hun thuisland nooit zo hoog geweest als vorig jaar. Bijna 4,4 miljoen vluchtelingen en 10,3 ontheemden gingen terug naar waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. Dit is anderhalf keer zoveel als een jaar eerder, berekende de UNHCR.

In de afgelopen halve eeuw keerden er nooit eerder zoveel vluchtelingen terug als vorig jaar. Bijna 4,4 miljoen vluchtelingen en 10,3 ontheemden gingen terug naar waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen.

Dat is anderhalf keer zoveel als een jaar eerder, berekende de UNHCR. De VN-vluchtelingenorganisatie is echter niet onverdeeld positief: achter de schijnbaar hoopgevende cijfers gaat veel menselijk leed schuil - en een einde aan de wereldwijde crisis is het zeker niet. Zo zijn er bijvoorbeeld 2 miljoen mensen teruggekeerd naar Afghanistan, maar dat gebeurde vaak niet vrijwillig. Pakistan zette tienduizenden vluchtelingende grens over, en ook Iran scherpte de regels aan voor gevluchte Afghanen.

In Congo keerden eveneens grote groepen mensen terug, maar dat was nadat grote vluchtelingenkampen gedwongen waren te sluiten





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

UNHCR Refugees Returned Afghanistan Pakistan Iran Congo Syria Oekraïne Myanmar Sudan Returned Refugees Returned Refugees Conditions Returned Refugees Hope And Opportunities Returned Refugees Education Returned Refugees Self-Sufficiency Returned Refugees Peace

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nederlandse succescoach neemt afscheid van Beveren: 'We braken record na record'SK Beveren gaat volgend seizoen zonder Marink Reedijk de Jupiler Pro League in. De 33-jarige Nederlander maakte de ploeg afgelopen seizoen ongeslagen kampioen op het tweede niveau van België, maar de wegen van beide partijen scheiden desondanks. Zo wordt dinsdag bekend.

Read more »

Gereformeerde SGP na bijna dertig jaar terug in coalitie in WaalwijkNa bijna dertig jaar is de SGP weer onderdeel van de coalitie in Waalwijk. Samen met de VVD, Samen Waalwijk en CDA heeft de gereformeerde partij dinsdag het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd.

Read more »

Toch (bijna) gratis parkeren in wijk net buiten centrum: 'De timing kon niet beter'Het was een heet hangijzer in de politiek van Gouda: het parkeerbeleid. Ondernemers en organisaties in de wijk Korte Akkeren werden hard geraakt door de invoering van het betaald parkeren.

Read more »

Orgelist Joke (76) raakt in val bijna haar oor kwijt, trapt in 'Coen & Sander Show'Orgelist Joke (76) heeft bij een val bijna een deel van haar oor verloren. Ze vertelt in de 'Coen & Sander Show' op JOE over de val en de gevolgen.

Read more »