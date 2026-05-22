Reconstructie van verloren glas-in-loodramen uit een synagoge bij een historische kerk

Koert Wolting ontdekte hoe de kleurige ramen eruit zijn gegaan toen de synagoge in Assen is verwoest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij tekende tot in detail hoe ze eruit zijn gegaan en de reconstructie aangebracht op panelen die nu in de Bethelkerk hangen, voor het publiek. Het is een verhaal van verlies, terugkomst en nostalgie.

In de ramen van de voormalige synagoge aan de Groningerstraat in Assen bevindt zich al jaren gewoon glas, maar vroeger zaten er bijzondere glas-in-loodramen met het opschrift van de tien geboden en twee kaarsen op kandelaars.

De ontwerper van de ramen, Abraham van Oosten, gaf het tot in detail aan Koert Wolting door. Hij deed meer dan twee jaar onderzoek naar de ramen en zocht foto's en video's van de synagoge met behulp van reconstructie, totdat hij een foto vond van het complete raam. Zijn reconstructie van het raam aan de achterkant van de synagoge werd gebruikt in de Bethelkerk als voorstellingen.

Hij tekende tot in detail hoe de ramen eruit hebben gezien in een reconstructie, die nu in de Bethelkerk hangen. Hij had zelf al zitten puzzelen hoe het eruit zou kunnen hebben gezien, maar was compleet anders. Dat is een triest verhaal, want ze gingen allemaal stuk, maar hangen nog steeds bij Yad Vashem in Jeruzalem





