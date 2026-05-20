Rechtzaak over Utrechtse ruzie dodelijkeSkade in Rotterdam Centraal - Advocaat YankoY.

Een ruzie in de stationshal van Rotterdam Centraal eindigde voor een 70-jarige man met zijn overlijden. Twee mannen gingen in 2025 bij de trappen naar de metro tegen elkaar aan.

Yanko Y., die met een blauwe slaapzak bij zich was, heeft bij een oudere man een woordenwisseling en poging tot overname van zijn plek. Op beelden wordt te zien dat de oudere man valt en enkele minuten later bewusteloos op zijn rug blijft liggen. Yanko Y. neemt iets later af en wordt gearresteerd. Bij opname wordt het slachtoffer in kritieke toestand opgenomen en overlijdt twee weken later.

Het slachtoffer, afkomstig uit voormalig Joegoslavië, zou in het Russisch hebben gesproken met Yanko Y., ook voor wie dakloze omstandigheden en werk als arbeidsimmigrant zorgen voor kwetsbare situaties. De rechtszaak draait vooral om de vraag of Yanko Y. moet worden veroordeeld om de dood van het slachtoffer. Advocaat Edwin de Jong stelt dat het alleen moest gaan om zelfverdediging, het slachtoffer met geweld in het gezicht is geraakt en niet naar zijn buik.

Advocaat De Jong breekt daarentegen rekening mee met de omstandigheden van Yanko Y., die zelf was in moeilijkhedenivou schatting van anderhalf jaar in de tomatenteelt heeft gewerkt en pas was teruggekeerd toen de ruzie plaatsvond. Hij neemt mee dat in geval van celstraf de traumatische situaties veroorzaken. Yanko Y. kan zich verder niet herinneren dat hij het gezicht van de andere partij heeft geraakt.

Volgens hem wilde hij alleen zware klappen tegen de andere partij uitdelen als die nog meer zou uithalen tegen hem. De eis van het Openbaar Ministerie is twee jaar cel, maar de rechtbank moet rekening houden met het standpunt van beide partijen





