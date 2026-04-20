Rechtszaak tegen inwoner uit Hoogeveen om kinderporno uitgesteld na falend politieonderzoek

De rechtbank in Assen heeft het proces tegen een 36-jarige man uit Hoogeveen uitgesteld vanwege grote tekortkomingen in het politieonderzoek, waaronder onbevoegd personeel en niet-geanalyseerd bewijsmateriaal.

De rechtbank in Assen heeft besloten om de strafzaak tegen een 36-jarige inwoner uit Hoogeveen voorlopig in de ijskast te zetten. De man wordt ervan verdacht dat hij gedurende een periode van acht jaar op grote schaal kinderporno heeft verzameld en opgeslagen. Hoewel de ernst van de beschuldigingen groot is, stelde de rechtbank vast dat het huidige dossier dusdanig gebrekkig is opgebouwd dat een eerlijke en inhoudelijke beoordeling op dit moment simpelweg niet mogelijk is.

De zitting, die maandag plaatsvond, liep uit op een forse kritiek van de rechter aan het adres van het Openbaar Ministerie en de opsporingsdiensten, wat heeft geleid tot een forse vertraging van het proces. Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak kwamen diverse ernstige tekortkomingen in het politieonderzoek aan het licht. Een van de meest opvallende punten is dat een aanzienlijk deel van het in beslag genomen digitale materiaal nooit daadwerkelijk is geopend of geanalyseerd door de rechercheurs. Hierdoor is het juridisch onduidelijk of al deze bestanden wel voldoen aan de strikte wettelijke criteria voor kinderporno. Daarnaast bleek dat de initiële beoordeling van de beelden is uitgevoerd door een medewerker die niet over de vereiste certificering beschikte om dit specialistische werk te mogen verrichten. Het Openbaar Ministerie gaf als verklaring dat het gespecialiseerde team in Noord-Nederland op dat moment kampte met een nijpend personeelstekort. Hoewel er gesteld wordt dat er wel toezicht was van bevoegde collega's, oordeelde de rechtbank dat dit geen solide basis vormt voor een strafzaak van deze omvang. Vanwege deze procedurele missers heeft de rechtbank het Openbaar Ministerie formeel de opdracht gegeven om het onderzoek grotendeels over te doen. Dit betekent dat alle materialen alsnog op een correcte en gecertificeerde wijze moeten worden onderzocht en gecategoriseerd. Naast het technische aspect van het onderzoek heeft de rechtbank ook verzocht om een psychologisch onderzoek naar de verdachte. Het is essentieel voor de rechter om meer inzicht te krijgen in de geestelijke gesteldheid van de man uit Hoogeveen om zo tot een weloverwogen vonnis te kunnen komen. Voorlopig blijft de verdachte dus nog even in onzekerheid over zijn definitieve berechting, aangezien de rechtbank nog geen datum heeft geprikt voor de hervatting van de zaak. Het is een pijnlijke situatie voor de rechtsgang, waarbij het belang van zorgvuldigheid zwaarder weegt dan de snelheid van de vervolging





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hoogeveen pakt kostbaar punt tegen DVS’33 Ermelo: ‘Ik denk dat we onze handen mogen dichtknijpen met een punt’Hoogeveen ontving het hoog geklasseerde DVS'33 Ermelo in de Derde Divisie A.

Read more »

Hoogeveen pakt punt tegen sterk DVS'33 Ermelo: 1-1Hoogeveen heeft zaterdagmiddag een punt behaald in de Derde Divisie A tegen het hooggeklasseerde DVS'33 Ermelo. De wedstrijd eindigde in 1-1 na een gelijkopgaande strijd waarin beide ploegen kansen kregen om te scoren. Een belangrijke punt voor Hoogeveen in de strijd om lijfsbehoud.

Read more »

Cascaderun Hoogeveen een groot succes ondanks bewolkt weerDe achttiende editie van de Cascaderun in Hoogeveen trok honderden deelnemers, van kinderen tot volwassenen. Ondanks het bewolkte weer genoten deelnemers en publiek van de sfeer tijdens de kinderloop, G-run en de wedstrijden over 5 en 10 Engelse mijl. Richard Douma en Laurent Bierinckx gingen er met de overwinning vandoor.

Read more »

Ooit hét uitgaanswalhalla van Hoogeveen: oud-bezoekers en -medewerkers blikken terug op HollywoodLosgaan op de dansvloer en sjansen aan de bar. In de jaren zeventig en tachtig was het vaste prik bij discotheek Hollywood in Hoogeveen.

Read more »

Ryan Reynolds is 'nog nooit zo trots geweest' op Blake LivelyDe Amerikaanse acteur Ryan Reynolds is 'trots' op hoe zijn vrouw, actrice Blake Lively, omgaat met de rechtszaak tussen haar en regisseur Justin Baldoni. Tijdens een interview in de ochtendshow Today werd Reynolds gevraagd hoe hij en Lively omgaan met de mediastorm rondom de rechtszaak.

Read more »

WK Korfbal 2027 komt naar Emmen en Hoogeveen: 'Extra speciaal'De finale vindt plaats op 24 oktober, in Rotterdam.

Read more »