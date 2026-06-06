Rechtszaak over interpretatie testament Bredius: erfgenamen eisen 25 schilderijen terug van Mauritshuis

Erfgenamen van voormalig Mauritshuis-directeur Abraham Bredius hebben het museum gedaagd vanwege de interpretatie van een voorwaarde in zijn testament. De zaak draait om de betekenis van de Franse zin 'ils devront rester exposés exclusivement dans ledit Musée' en of het museum alle 25 nagelaten zeventiende-eeuwse schilderijen permanent moet tentoonstellen. Het Mauritshuis betoogt dat het alleen het exclusieve recht heeft om te exposeren, terwijl de erfgenamen eisen dat het werkelijk alle schilderijen steeds uitgeplaat moet hebben. Momenteel hangen er slechts tien van de werken in de museumzalen, de rest verblijft in het depot. Belangrijke stukken van Rembrandt, Ruysdael en Van Steen zijn betrokken. De rechtbank zal op 10 juni een schriftelijke uitspraak doen.

Dit is een nieuwsbericht van Deel dit artikel Houdt het Mauritshuis zich eigenlijk wel aan het legaat van Abraham Bredius om alle werken uit zijn collectie tentoon te stellen?

Dat is de inzet van een rechtszaak die zijn erfgenamen hebben aangespannen tegen het Haagse museum. De erfgenamen vinden dat het Mauritshuis het legaat schendt en eisen de dat de 25 schilderijen worden teruggegeven. Zij beroepen zich daarbij op één zinnetje uit het testament. Bredius, die van 1889 tot 1909 directeur was van het Mauritshuis en geen kinderen had, woonde vanaf 1907 samen met zijn levensgezel en protégé Joseph Otto Kronig.

Deze erfde een aanzienlijk vermogen, maar 25 belangrijke zeventiende-eeuwse kunstwerken werden nagelaten aan het Mauritshuis. Bredius deed dat onder één voorwaarde. In het Frans. Hij liet zijn testament namelijk opmaken in Monaco, waar hij de laatste jaren het grootste deel van zijn tijd doorbracht en waar hij ook overleed.

Het is die voorwaarde, in het Frans, die nu voor onenigheid zorgt. Ils devront rester exposés exclusivement dans ledit Musée. Het 'genoemd museum' is het Mauritshuis, daar bestaat geen misverstand over, maar de zinsnede zou op twee manieren uitgelegd kunnen worden. Volgens de erfgenamen betekent 'rester exposés' dat de 25 schilderijen altijd te zien moeten zijn.

Het Mauritshuis vindt daarentegen dat 'rester exposés' alleen maar uitgelegd kan worden als dat het Haagse museum het exclusieve recht heeft om de schilderijen tentoon te stellen. In de praktijk blijkt dat maar een deel van de 25 schilderijen in het Mauritshuis op zaal hangt. Tijdens de zitting blijkt het om tien schilderijen te gaan. De rest staat in het depot.

Van uitlenen is, zoals het testament ook aangeeft, geen sprake. Als je de uitleg van de erfgenamen volgt, houdt het Mauritshuis zich niet aan het legaat. Voor hen is dit de aanleiding om via de rechtbank alle 25 schilderijen op te eisen. Hierbij gaat het onder meer om belangrijke werken als 'Saul en David', 'Homerus', 'Andromeda' en 'Twee Afrikaanse mannen' van Rembrandt, 'Riviergezicht met kerk en veerpont' van Ruysdael en 'Dorpskermis' van Van Steen.

Andere musea zouden interesse hebben om de collectie over te nemen. Volgens het Mauritshuis kan dat niet, omdat het museum verantwoordelijk is voor de collectie van de oud-directeur. Dat niet alle 25 schilderijen op zaal te zien zijn, heeft te maken met de keuzes die het Mauritshuis moet maken bij het inrichten van de tentoonstellingszalen. Daarbij moet een selectie worden gemaakt uit de uitgebreide collectie waar het museum zorg voor draagt.

Zolang de zaak loopt, zegt het Mauritshuis geen mededelingen te doen. De rechtbank doet op 10 juni schriftelijk uitspraak





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