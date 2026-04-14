Rechtszaak Kunstroof: Verdachten Voor Rechter, Deal en Vermiste Armband

De rechtszaak over de kunstroof van de gouden helm en armbanden gaat van start. Twee van de drie verdachten hebben een deal gesloten met het OM. De zaak draait om de diefstal van miljoenen euro's aan kunstschatten, waarvan een deel al is teruggevonden, en de rol van de verdachten in de kunstroof.

De advocaat van Jan B. heeft een korte schorsing van vijf minuten aangevraagd tijdens de rechtszaak. Dit om even te kunnen overleggen met zijn cliënt na de openingsverklaring van de officier van justitie. De advocaat wil met zijn cliënt bespreken of zij ook een openingsverklaring willen afleggen.

Een cruciaal aspect in deze zaak was het moment waarop de kunstschatten, waaronder de gouden helm en armbanden, zouden worden teruggegeven. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de moed van de verdachten gewaardeerd die voorafgaand aan de zaak al de helm en twee armbanden hebben teruggegeven, een actie die niet zonder risico was voor hen. De uitkomst van de deal hing af van de goedkeuring van de rechter.

Tijdens de onderhandelingen is overeengekomen dat verdachten Chesly W. en Jan B. de gouden helm en twee van de drie armbanden zouden teruggeven. Het OM gaf aan geen indicatie te hebben dat ze over meer bezittingen beschikten en stemde daarom in met de deal. Als onderdeel van de overeenkomst zal het OM geen schadevergoeding eisen van B. en W. via een ontnemingsvordering, en de verdachten zien af van een hoger beroep.

Zonder de teruggave van de kunstschatten zou er geen deal zijn geweest, benadrukt het OM. Dit was een essentiële voorwaarde voor de overeenkomst. Er is geen overeenkomst gesloten met Bernhard Z., en het OM wil hier verder geen commentaar op geven. Het is ook niet de bedoeling om alle details van de afspraken, officieel bekend als procesafspraken, openbaar te maken.

Het OM had alle drie de verdachten uitgenodigd om tot een overeenkomst te komen. De weg naar deze deal was lang en gekenmerkt door een wankel vertrouwen vanuit de verdachten, mede door de eerdere publicatie van hun foto's en namen door het OM. Ondanks deze omstandigheden heeft de deal geresulteerd in de teruggave van de gouden helm en twee armbanden.

De officier van justitie benadrukt dat de behandeling van de deal en de hele zaak niet in enkele minuten kan worden afgerond, gezien de omvang van de zaak en noemt de zaak de grootste kunstroof van de afgelopen jaren in Nederland. Het Drents Museum heeft drie slachtofferverklaringen naar het OM gestuurd, die door de directeur van het museum, Robert van Langh, tijdens de zitting zullen worden toegelicht.

De rechters zijn inmiddels ook in de zaal aanwezig, en de zaak staat op het punt te beginnen. De verdachten, Jan B., Douglas W., en Bernhard Z., zijn de rechtszaal binnengekomen, vergezeld door elk twee advocaten. Twee van de drie verdachten hebben een deal gesloten met het OM, namelijk Douglas W. en Jan B., maar de inhoud van deze deal is nog niet bekend. De derde verdachte, Bernhard Z., is niet betrokken bij de overeenkomst.

De drie verdachten, die vandaag voor de rechter verschijnen, stonden eerder al voor de rechter in Assen tijdens zogenaamde 'pro forma' zittingen, die dienen als voorbereiding op de inhoudelijke behandeling. Tijdens deze voorbereidende zittingen wordt de zaak niet inhoudelijk behandeld, maar worden kwesties als voorarrest besproken. Het OM moet hier al bewijs leveren om de verdachten langer vast te houden. De inhoudelijke zitting, waarvoor drie dagen zijn uitgetrokken, start vandaag.

De diefstal van de gouden helm van Cotofenesti en drie gouden armbanden, met een gezamenlijke waarde van 5,7 miljoen euro, vond plaats in januari vorig jaar. De gouden helm en twee armbanden zijn inmiddels teruggevonden na de deal tussen de verdediging en het OM, waardoor er nog één armband vermist is. Er is al veel informatie over de kunstroof openbaar gemaakt en bewijsmateriaal is gepresenteerd in eerdere zittingen.

De verdachten die vandaag voor de rechter verschijnen zijn Jan B. (21), Douglas Chesley W. (37) en Bernhard Z. (35), alle afkomstig uit Heerhugowaard. Het OM is ervan overtuigd dat deze drie verdachten aanwezig waren in het museum tijdens de roof. Naast de drie verdachten die nu voor de rechter staan, zijn er in totaal zeven verdachten opgepakt, waarvan er vier worden vervolgd, waaronder de drie die nu terechtstaan en een vierde.





Kunstroof Rechtszaak Drents Museum Gouden Helm Deal

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lukkien acht Janse rijp voor basisplek bij Ajax, maar Land niet voor PSVDick Lukkien is zeer tevreden over de spelers die FC Groningen dit seizoen huurt van de Nederlandse topclubs. Sterker nog, de trainer van Groningen acht Dies Janse klaar voor een basisplek bij Ajax. Tygo Land moet nog even geduld hebben.

Read more »

Lenny Kuhr zingt voor het laatst 'De troubadour' voor groot publiekHet was een mooie zaterdagavond voor Lenny Kuhr in de Amsterdamse concertzaal AFAS Live. Daar trad ze voor het laatst op voor een groot publiek tijdens Eurovision in Concert. Natuurlijk met haar eigen songfestivalliedje 'De troubadour'. Tussen alle deelnemers van het songfestival van dit jaar werd Lenny geëerd. Een emotioneel moment.

Read more »

'Ende' voor Anfang, 'Anfang' voor Ende: opvallende trainersaanstelling in DuitslandFortuna Düsseldorf heeft zondagmiddag Markus Anfang ontslagen en direct een vervanger aangesteld. De laagvlieger in de 2. Bundesliga heeft in Alexander Ende een nieuwe trainer gevonden, zo melden verschillende media.

Read more »

Australisch meisje van 13 voor de rechter voor 109 misdrijvenZe reed onder meer een fietser en een scooter aan met een gestolen auto en genoot volgens de politie van de online aandacht voor haar daden.

Read more »

Rechtszaak Drents Museum: Verdachten gestolen Roemeens goud voor de rechterDe rechtbank in Assen behandelt de spraakmakende zaak over de diefstal van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. Drie verdachten staan terecht, terwijl de details van de deal met twee anderen en de persoonlijke omstandigheden van de verdachten worden besproken. De zaak roept vragen op over de diefstal van de gouden helm en de nasleep van de kunstroof.

Read more »

Proces kunstroof start in Assen, staking rijksambtenaren en koninklijk bezoek VSHet proces tegen de verdachten van de kunstroof in het Drents Museum start in Assen en rijksambtenaren staken voor betere salarissen. Het koningspaar dineerde en overnachtte in het Witte Huis en benadrukte partnerschap. Het weer: zonnig met stapelwolken, temperaturen van 12 tot 16 graden. File- en spooroverzicht beschikbaar.

Read more »