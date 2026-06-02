Rechtszaak Heerhugowaard: Inhoudelijke behandeling begint vandaag

Vandaag begint de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak rond de grote explosie en brand in een wooncomplex in Heerhugowaard . Ruim een jaar na de ramp is de hoofdverdachte, een 20-jarige uit Spanbroek , verdacht van het maken en aansteken van het explosief.

Twee cobra's, bevestigd aan een jerrycan, zouden de oorzaak zijn van de schade aan alle 66 appartementen. Voor de bewoners die hun woningen niet meer kunnen bewonen, is een andere woonplek gezocht. Zij zullen gebruikmaken van hun spreekrecht in de rechtbank om hun verhaal te vertellen. De rechtszaak begint om 09.00 uur in de rechtbank in Alkmaar en zal twee dagen duren





