Rechtszaak Drents Museum: Verdachten beroepen zich op zwijgrecht, emotionele getuigenissen

De rechtszaak over de diefstal van de gouden helm en armbanden uit het Drents Museum gaat verder. Verdachten beroepen zich op zwijgrecht, maar er komen emotionele getuigenissen van het museum en Roemenië over de impact van de diefstal. Er is discussie over de rol van undercoveragenten.

De rechtszaak over de diefstal van de gouden helm en armbanden uit het Drents Museum is in volle gang. De dag begon met vragen van de rechters aan de drie verdachten over hun persoonlijke omstandigheden, zoals eventuele strafbladen en hun doen en laten in de periode voor de arrestatie. B. en Z. kozen ervoor hun zwijgrecht te gebruiken, maar W. brak de stilte. Hij beschreef de omstandigheden van zijn detentie als onmenselijk en beklaagde zich over de publicatie van zijn foto en naam. Hij uitte zijn zorgen over de impact die dit zou hebben op zijn toekomst, wetende dat online informatie permanent kan blijven.

Vervolgens kwam Robert van Langh, namens het Drents Museum, aan het woord. Hij beschreef de roof als een daad van ongekend grof geweld, een aanslag die zijn gelijke niet kende. Hij benadrukte de culturele waarde van de gestolen objecten en de enorme schok die de diefstal veroorzaakte in Nederland, Roemenië en daarbuiten. Van Langh sprak de verdachten rechtstreeks aan, hen confronterend met de pijn en het verdriet dat aan miljoenen mensen was aangedaan. Hij benadrukte de veerkracht van de museummedewerkers en hun vastberadenheid om door te gaan met het tonen van de kunst. Hij uitte zijn dankbaarheid aan de opsporingsdiensten voor de teruggevonden helm en twee armbanden en deed een dringende oproep om de derde armband terug te geven, die van onschatbare culturele waarde is. De rechtszaak kent meerdere fases, er zijn schorsingen om tot beredenering te komen, maar ook om de impact van alle feiten te laten inwerken.

Het Roemeense museum kreeg ook het woord. Een statement werd voorgelezen, waarin de enorme waarde van de gouden helm en de armbanden werd benadrukt en de impact die de diefstal heeft gehad op de Roemeense samenleving. De diefstal werd beschreven als een nationale schande, waarbij de materiële schade slechts een fractie weergeeft van de totale impact. De roof werd gezien als een aanval op de nationale cultuur en de waardigheid van de bevolking. Een verzoek van de voormalig directeur van het Roemeense museum, Ernest Oberländer-Târnoveanu, om een verklaring af te leggen werd door de rechter afgewezen omdat hij formeel geen benadeelde partij is. De rechter oordeelde dat de verklaring wel voorgelezen mocht worden namens het Roemeense museum. De zaak werd even geschorst, maar de rechter benadrukte dat de bespreking van de feiten ten einde was. De officier van justitie stelde nog enkele vragen aan de verdachten, maar die beriepen zich opnieuw op hun zwijgrecht. De officier vroeg Bernhard Z. naar de reden van zijn eerdere statement en de vertraging hierin.

Een interessant detail in de zaak is de mogelijke betrokkenheid van undercoveragenten. Jan B. uitte zijn vermoeden dat hij contact had met undercoveragenten. Er werd een passage voorgelezen waarin dit vermoeden werd uitgesproken en de reactie van de vermeende agenten. De rechtbank buigt zich over de vraag of Jan B. vrijwillig of onvrijwillig in een auto stapte tijdens een confrontatie op 5 maart. Uit het dossier blijkt dat B. onder druk werd gezet door undercoveragenten en er werd gesproken over geld. Het bod van 4 ton vond B. te weinig





