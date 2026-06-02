Rechter verlengt tbs van moordenaar Djamila (12) met twee jaar

De rechtbank in Assen heeft de tbs-maatregel van Freddy D., die in 2017 de 12-jarige Djamila uit Hoogeveen vermoordde, met twee jaar verlengd. Deskundigen concluderen dat de behandeling goed verloopt maar dat er nog risico op herhaling is bij beëindiging.

De rechtbank in Assen heeft dinsdag de tbs-maatregel van Freddy D. , de 55-jarige moordenaar van het 12-jarige meisje Djamila uit Hoogeveen , met twee jaar verlengd.

D. was in 2018 veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging wegens doodslag. Hij doodde Djamila in oktober 2017 in zijn auto op een afgelegen weg bij Punthorst. Het slachtoffer was onderdeel van een emotionele zaak die diepe indruk maakte in Drenthe en daarbuiten. Tijdens het proces verklaarde D. verliefd te zijn geweest op het meisje en seksuele toenadering te hebben gezocht.

Toen zij begon te gillen, wurmde hij haar. Na de dood reed hij urenlang rond met het lichaam in zijn auto en meldde zich later bij de politie. De moeder van Djamila was aanwezig bij de zitting over de verlenging en toonde zich ontdaan. De rechter sprak van een emotionele zaak en richtte zich tot haar.

D. begon in 2023 met zijn behandeling binnen het tbs-systeem. Aanvankelijk werkte hij beperkt mee, mogelijk door moeite om te wennen aan de nieuwe situatie. Inmiddels verloopt de behandeling beter. Volgens de begeleiders is D. gemotiveerd en moet soms zelfs worden afgeremd in zijn inzet.

Deskundigen stellen dat de behandeling naar behoren verloopt, maar dat er nog steeds risico op herhaling is als de behandeling zou worden beëindigd. Uit rapportages blijkt dat D. kampt met een licht verstandelijke beperking en een seksuele stoornis. Zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging onderschreven de conclusie van de behandelaars dat de behandeling op koers ligt, maar dat verdere stappen noodzakelijk zijn. De rechtbank nam dat advies over en verlengde de tbs-maatregel met twee jaar.

Tijdens de zitting liet D. zich ontvallen: Het is ook hartstikke erg wat ik heb gedaan. De rechtbank deed direct uitspraak na de behandeling van de zaak





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Tbs Moord Djamila Hoogeveen Freddy D.

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