Rechtbank veroordeelt 21-jarige voor sekolah explosie in Antwerpen

Een 21-jarige man krijgt 180 uur taakstraf en zes maanden voorwaardelijke jeugddetentie voor het opblazen van een zelfgemaakte bom bij een school. De rechtbank benadrukt de kwetsbaarheid van de dader en het voorkomen van herhaling.

Een 21-jarige man is door de rechtbank veroordeeld tot 180 uur taakstraf en 6 maanden voorwaardelijke jeugddetentie voor het plaatsen van een zelfgemaakt explosief bij een school in Antwerpen .

De explosie vond plaats op 28 juni 2024 aan de Jacob Geelstraat en veroorzaakte aanzienlijke schade aan het schoolgebouw. Volgens de rechtbank leidde de explosie tot gevoelens van onrust en onveiligheid onder medewerkers, leerlingen en omwonenden. Een dag na de ontploffing werd de man door de politie aangehouden; bij hem werd een jerrycan met benzine, een cobra en een tweede zelfgemaakt explosief gevonden.

De rechtbank stelt dat de man plannen had voor een tweede aanslag op dezelfde school, maar dat dit werd voorkomen door de politie. Hoewel de dader op het moment van het incident 19 jaar oud was en thus juridisch volwassen, besloot de rechtbank het jeugdstrafrecht toe te passen. Beslissend hierbij was dat de reclassering oordeelde dat hij nog 'ontvankelijk is voor ondersteuning', mogelijk een licht verstandelijke beperking heeft en gevoelig is voor beïnvloeding door anderen.

De rechtbank kwalificeert deze zaak als een typisch voorbeeld van een 'helaas veel vaker voorkomend fenomeen': jongeren die door criminelen worden ingezet voor gevaarlijke activiteiten, zonder de volledige context te begrijpen. Er is sprake van impulsief gedrag, beïnvloeding en groepsdruk. Het Openbaar Ministerium had een gevangenisstraf van 18 maanden geëist, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. De rechtbank velde een mildere straf uit omdat de explosie gericht was op materiële schade en niet op lichamelijk letsel.

Daarnaast is de verdachte sindsdien niet meer in aanraking gekomen met criminele contacten en heeft hij afstand genomen van negatieve invloeden, wat het risico op herhaling verlaagt. De veroordeling omvat 180 uur taakstraf en zes maanden voorwaardelijke jeugddetentie, met een proeftermijn van twee jaar





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