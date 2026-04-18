Real Sociedad wint Copa del Rey na zenuwslopende strafschoppenserie

Real Sociedad heeft voor de vierde keer in de clubgeschiedenis de Copa del Rey gewonnen na een spannende finale tegen Atlético Madrid. Na 2-2 na verlenging, trokken de Basken aan het langste eind na strafschoppen, mede dankzij een uitblinkende doelman Unai Marrero.

Real Sociedad heeft voor de vierde keer in de clubgeschiedenis de Copa del Rey gewonnen. De ploeg uit San Sebastián greep de prestigieuze beker na een zenuwslopende finale tegen Atlético Madrid , die beslist moest worden vanaf de strafschopstip. Na negentig minuten reguliere speeltijd en een verlenging stond de gelijke stand van 2-2 op het scorebord, wat de spanning tot het uiterste dreef. De finale, gespeeld in het Estadio La Cartuja, kende voor Real Sociedad een droomstart.

Binnen vijftien seconden na het beginsignaal wist Ander Barrenetxea de Basken op voorsprong te zetten met een schitterende kopbal. Atlético Madrid, dat nog maar vijf dagen eerder na een zware strijd FC Barcelona had uitgeschakeld in de halve finales van de Champions League, moest de achterstand in de negentiende minuut goedmaken. Ademola Lookman, die al een cruciale rol speelde in de wedstrijd tegen Barcelona, bracht de stand weer in evenwicht door de bal beheerst in de hoek te schuiven. Vlak voor rust kreeg Real Sociedad de kans om opnieuw op voorsprong te komen. Scheidsrechter gaf een strafschop na een overtreding van doelman Juan Musso op Gonçalo Guedes. Aanvoerder Mikel Oyarzabal faalde niet en schoot de penalty overtuigend binnen, waardoor de Basken met een 2-1 voorsprong de rust ingingen. In de tweede helft zocht Atlético Madrid met vereende krachten naar de gelijkmaker. Lang leek het erop dat de defensie van Real Sociedad stand zou houden, maar in de 83ste minuut viel de verdiende 2-2 alsnog. Julián Álvarez produceerde een doelpunt van ongekende schoonheid. De Argentijn manoeuvreerde de bal behendig achter zijn standbeen en krulde vervolgens het leer in de bovenhoek. In de slotfase van de reguliere speeltijd had Álex Baena de wedstrijd voor Real Sociedad kunnen beslissen, maar de Spanjaard miste een uitgelezen kans van dichtbij, waardoor de Madrilenen een levenslijn behielden en een verlenging noodzakelijk werd. De verlenging bracht geen nieuwe doelpunten, maar wel een demonstratie van de klasse van Julián Álvarez. Hij leek de smaak te pakken te hebben en probeerde het opnieuw met een verwoestende uithaal die de kruising trof, maar zonder succes. Uiteindelijk moest de beslissing vallen vanaf elf meter. De strafschoppenserie bood wederom veel spanning. Atlético-invaller Alexander Sørloth begon met een misser; zijn inzet werd gekeerd door de uitblinkende doelman Unai Marrero van Real Sociedad. De keeper wist ook de daaropvolgende strafschop van Álvarez te stoppen. Hoewel Orri Óskarsson als enige speler van Real Sociedad miste, was het genoeg voor de Basken om de beker naar San Sebastián te brengen. Pablo Marín schoot de laatste penalty beheerst binnen, waarmee de eindstand op 4-3 werd bepaald. Dit is de vierde keer dat Real Sociedad de Copa del Rey wint. Eerder veroverden ze de beker in 1987, destijds ook na strafschoppen tegen Atlético Madrid, en in 2021 (de finale van 2020 die vanwege corona later werd gespeeld). De allereerste bekertriomf dateert van 1909, toen de club nog onder de naam Club Ciclista de San Sebastián speelde





