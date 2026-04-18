Real Sociedad verovert Copa del Rey na zinderende finale tegen Atlético Madrid

Real Sociedad heeft de Copa del Rey gewonnen na een spectaculaire finale tegen Atlético Madrid, die na strafschoppen werd beslist. De Basken toonden veerkracht en versloegen de Madrilenen, die ondanks hun achterstand in La Liga ook de Champions League halve finales bereikten. De wedstrijd werd gekenmerkt door een vroege voorsprong voor Sociedad, een snelle gelijkmaker van Atlético, en een spannende verlenging die uiteindelijk leidde tot een penaltyserie. Daarnaast wordt er gesproken over de mogelijke promotie van Vitesse naar de Eredivisie en de prestaties van trainer Alex Pastoor met Almere City.

Real Sociedad heeft de Copa del Rey gewonnen na een zinderende finale tegen Atlético Madrid in Sevilla. Na een zenuwslopende wedstrijd waarin beide teams alles gaven, moest de beslissing vallen vanaf de strafschopstip. Uiteindelijk trokken de Basken aan het langste eind en veroverden ze de prestigieuze beker. Voor Atlético Madrid is dit een bittere pil, zeker gezien hun huidige positie in La Liga waar ze ver achter de topteams staan. Echter, de ploeg van Diego Simeone heeft gedurende het seizoen laten zien een veerkrachtig team te zijn dat tot grote prestaties in staat is. Ze bereikten midden in de week de halve finale van de Champions League en streden zaterdag om hun eerste Copa del Rey-titel sinds 2013.

Real Sociedad, dat het toernooi zes jaar geleden voor het laatst won, kende een vliegende start in het Estadio de La Cartuja. Al na vijftien seconden wist Ander Barrenetxea de keeper van Atlético te verrassen met een doelpunt. De Basken leken de wedstrijd in handen te hebben, maar na achttien minuten was het Ademola Lookman die de gelijkmaker binnen schoof, waarmee de stand weer gelijk was. Lookman had eerder die week al een belangrijk doelpunt gemaakt tegen Barcelona.

Beide teams probeerden elkaar daarna te bestrijden met enkele speldenprikjes. Antoine Griezmann, die tegen zijn oude club speelde, kreeg een kans na een mooie pass van Lookman, terwijl Mikel Oyarzabal aan de andere kant hoog over schoot. Vlak voor rust kreeg Oyarzabal echter een herkansing. Na een overtreding in het strafschopgebied, waarbij de keeper van Atlético de bal miste en het hoofd van Guedes raakte, benutte Oyarzabal de penalty: 1-2.

In de tweede helft moest Atlético daardoor opnieuw de achtervolging inzetten. Ademola Lookman kreeg na een uur spelen veel ruimte, maar wist de kans niet te benutten. Diego Simeone bracht vervolgens versterkingen in, waaronder Alexander Sørloth. De tijd begon te dringen voor Atlético, maar in de 83e minuut krulde Julián Álvarez de bal prachtig in het doel, waarmee de stand weer gelijk was. Álvarez kreeg daarna nog een kans op de winnende treffer, maar schoot van dichtbij over.

Een verlenging was onvermijdelijk. Tijdens de verlenging was Real Sociedad nog gevaarlijk, maar de keeper van Atlético wist een rebound van Orri Oskarsson te keren. Julián Álvarez raakte ook nog de lat. De spanning was te snijden en de wedstrijd leek af te stevenen op een penaltyserie. Uiteindelijk moest de beslissing inderdaad vallen vanaf elf meter. Helaas voor Atlético misten Sørloth en Álvarez hun strafschop. Ook voor Real Sociedad ging het niet vlekkeloos, want Oskarsson miste eveneens, maar de andere spelers van de Baskische ploeg wisten wel te scoren, waardoor de club na een heroïsche strijd de Copa del Rey won.

De club die op sterven na dood leek, toonde ongelooflijke veerkracht en vechtlust, wat resulteerde in een prestatie die bijna niemand voor mogelijk had gehouden. Het lijkt erop dat Vitesse volgend seizoen in de Eredivisie te bewonderen zal zijn. Heel veel succes gewenst aan de Arnhemmers. Een ding is zeker over trainer Alex Pastoor: hij heeft het onmogelijke gedaan door met Almere te promoveren en vervolgens met zeer realistisch voetbal (lange bal en daarvandaan voetballen) een nog knapere prestatie neergezet door Almere daarmee in de Eredivisie te houden. Misschien geen wereldtrainer, maar hij mag zeker wat credits krijgen voor zijn prestaties. Hij was de hele avond aanwezig en heeft nauwelijks iets gezegd, wat hem tot onze slechtste gast maakte. Hoe kan iemand dan een wijsneus zijn als hij bijna niets heeft gezegd? Niet dat ik denk dat hij bij Ajax past en ik verwacht ook niet dat Ajax hem zal nemen, maar Johan Derksen pleegt hier wel de zoveelste aanval op Alex Pastoor. Doe eens normaal. Een heel jaar Europese frustraties wordt door die flutkrantjes even gebroken op de enige deelnemer die Europa altijd serieus neemt. Behalve dan drie dagen voor een bekerfinale die het seizoen moet redden. Komaan zeg





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Sociedad Atlético Madrid Copa Del Rey Voetbal Strafschoppen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Camavinga rood, Kahn woedend op Real Madrid: 'Onacceptabel'Eduardo Camavinga van Real Madrid ontving een rode kaart na twee gele kaarten in de wedstrijd. Oliver Kahn uit zware kritiek op de reactie van Real Madrid en het gedrag van Camavinga, waarbij hij de prestaties van de club in de Champions League in twijfel trekt.

Read more »

Nijmegen in extase voor bekerfinale; Real Madrid uitgeschakeld met leedvermaakDe stad Nijmegen leeft toe naar de bekerfinale tegen AZ met ongekende euforie. Ondertussen wordt de uitschakeling van Real Madrid door sommigen met zichtbaar genoegen bekeken.

Read more »

NEC Hoopt op Historische Bekerwinst, Real Madrid Ligt EruitRené van der Gijp, Nico Dijkshoorn en Johan Derksen uiten hun hoop op een KNVB Bekeroverwinning voor NEC Nijmegen. De club beleeft een topseizoen onder Dick Schreuder en strijdt nog om de tweede plaats in de Eredivisie. Ondertussen wordt de uitschakeling van Real Madrid met lede ogen aangezien en toont Vitesse Arnhem veerkracht na een bijna fatale periode.

Read more »

Arbeloa: Scheidsrechter verpestte Bayern - Real met rode kaart CamavingaVoormalig Real Madrid-speler en trainer Álvaro Arbeloa is woedend over de tweede gele kaart voor Eduardo Camavinga in de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München. Volgens hem verpestte scheidsrechter Slavko Vinčić een spannende wedstrijd met deze beslissing.

Read more »

'Grote naam van Real Madrid die uitgroeide tot pechvogel gaat transfervrij weg'David Alaba is bezig aan zijn laatste maanden bij Real Madrid. Dat meldt Fabrizio Romano. De 33-jarige mandekker beschikt over een aflopend contract dat niet verlengd gaat worden. Verschillende clubs zouden al contact hebben gezocht.

Read more »

Griezmann blikt vooruit op bijzonder finale-affiche: 'Heb alles aan ze te danken'Antoine Griezmann staat zaterdagavond tegenover de club waar hij doorbrak als voetballer. In de finale van de Copa del Rey neemt de Fransman het op tegen Real Sociedad. Wat die club voor hem deed, zal Griezmann nooit vergeten.

Read more »