Real Madrid verdiept zich in een行李箱 vol transferambities: van Cucurella tot Smit en Fernández

Real Madrid is deze zomer opnieuw erg actief op de transfermarkt. Na de komst van Marc Cucurella zijn er nog meerdere aanwinsten in het marge, waaronder een centrale verdediger en een creatieve middenvelder. De naam van Kees Smit valt opnieuw te horen voor die laatste positie, terwijl een grote investering in Enzo Fernández van Chelsea wordt overwogen. Ook Bernardo Silva, Mateus Fernandes en Felix Nmecha zijn in beeld. Voor de verdediging staan namen als Nico Schlotterbeck, Rúben Dias en Alessandro Bastoni op de lijst. Verschillende spelers kunnen Real Madrid verlaten, zoals Dani Ceballos die interesse heeft van Ajax.

Real Madrid zet deze zomer de мечt aan op de transfermarkt en bouwt verder aan een indrukwekkend selectie onder leiding van coach José Mourinho . Na de officiële presentatie van Marc Cucurella als nieuwe linksback zijn er nog tal van mogelijke aanwinsten in voorbereiding.

De Spaanse topclub is onder meer op zoek naar een additionele centrale verdediger en een creatieve middenvelder. Voor die laatste positie doet opnieuw de naam van Kees Smit de ronde, de jonge Nederlandse talent die momenteel bij AS Rome speelt. Real Madrid lijkt bereid tot een significante investering om juist die soort spelers aan te trekken. De grootste naam in verband met een mogelijke transfer is die van Enzo Fernández.

De Argentijnse international van Chelsea staat hoog op de wensenlijst van Real Madrid, maar de Engelsen vragen een bedrag van ongeveer 140 miljoen euro. Dat is een aanzienlijk bedrag, zelfs voor een club als Real. Een andere optie in het middenveld is Mateus Fernandes. De twintigjarige Nederlander van AZ, die niet geselecteerd werd voor het Nederlands WK-elftal, zou een interessante optie kunnen zijn.

Het probleem is dat AZ zestig miljoen euro vraagt, en dat is voor een speler die net van de Premier League naar de Eredivisie ging. De rol van Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van Mourinho, zou in die deal een doorslaggevende factor kunnen zijn. Ook Bernardo Silva van Manchester City wordt genoemd als mogelijke versterking in het middenveld.

Zijn komst zou kunnen leiden tot minder speeltijd voor sommige andere aanwinsten, zoals de terugkoopoptie van een bepaalde speler van negen miljoen euro die momenteel bij Como speelt. Uit Duitsland komt tevens het nieuws dat Real Madrid een bewonderaar is van Felix Nmecha. De Borussia Dortmund-middenvelder, een vaste waarde bij het Duitse WK-selectie, heeft een prijskaartje van ongeveer 120 miljoen euro. Voor de verdediging staan eropnieuw een aantal interessante namen.

Hoewel Antonio Rüdiger zijn contract recent heeft verlengd, zijn er nog andere opties zoals Nico Schlotterbeck van Borussia Dortmund, Rúben Dias van Manchester City en Alessandro Bastoni van Inter Milan. Eerder toonde Real interesse in Josko Gvardiol en Riccardo Calafiori, maar die transfers lijken nu niet haalbaar. Om plaats te maken voor deze nieuwe verdedigers kunnen verschillende spelers het veld ruimen. Eduardo Camavinga, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Fran García en Dani Ceballos worden genoemd als possibly vertrekkende.

Ceballos zou interés hebben van Ajax, maar zou zelf liever terugkeren naar Real Betis. Bovendien zijn Dani Carvajal en David Alaba transfervrij uitgezwaaid, wat ruimte schept in de loonlijst en in de selectie





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