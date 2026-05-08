Real Madrid-spelers Tchouameni en Valverde betalen boete voor vechtpartij

Aurélien Tchouameni en Federico Valverde moeten een boete van vijfhonderd duizend euro betalen nadat zij verwikkeld raakten in een flinke knokpartij. Beide spelers zijn niet op sportieve basis gestraft en zullen vermoedelijk inzetbaar zijn tijdens de resterende wedstrijden.

Aurélien Tchouameni en Federico Valverde moeten beiden een boete van vijfhonderd duizend (! ) euro betalen, nadat zij verwikkeld raakten in een flinke knokpartij. Daarbij moest laatstgenoemde met een hoofdwond naar het ziekenhuis.

De kemphanen kregen het tijdens en na een training van Real Madrid met elkaar aan de stok en gingen flink op de vuist. Daarbij verwonnde Tchouameni zijn ploeggenoot dusdanig ernstig, dat hij naar het ziekenhuis moest. Een spoedoverleg volgde in de kleedkamer van Real Madrid, dat een officieel onderzoek instelde naar hetgeen er is voorgevallen tussen de twee. Beide mannen verschenen vandaag om erover te vertellen.

"Daarbij lieten ze beiden weten zich volledig schuldig te voelen en boden ze allebei hun excuses aan aan elkaar", zo valt te lezen in een statement op de clubkanalen van Real Madrid. "Bovendien hebben zij zich verontschuldigd tegenover hun ploeggenoten, de technische staf en de fans. Ze gaven aan bereid te zijn om elke straf die de club gepast vindt te accepteren.

" En wat de club gepast vindt is dus een boete van vijfhonderd duizend euro per persoon. Beide heren worden verder niet op sportieve basis gestraft, en dus zullen zij vermoedelijk "gewoon" inzetbaar zijn tijdens de resterende wedstrijden.





Woedend Real Madrid reageert met statement op vechtpartij Valverde en Tchouaméni: Real Madrid heeft donderdagavond middels een officieel statement gereageerd op de vechtpartij tussen Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni. De Koninklijke maakt bekend dat er een disciplinaire procedure wordt gestart tegen het tweetal.

Ruzie tussen Valverde en Tchouaméni escaleert bij Real Madrid: vechtpartij en ziekenhuisopname: De spanningen bij Real Madrid lopen hoog op na een escalerende ruzie tussen Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni, die uitmondde in een vechtpartij en een ziekenhuisopname voor Valverde. De club staat onder druk om het seizoen zonder prijzen af te sluiten, terwijl interne strubbelingen de teamdynamiek verstoren.

Valverde onthult details van felle ruzie met Tchouaméni bij Real Madrid: Federico Valverde heeft op Instagram gereageerd op zijn conflict met Aurélien Tchouaméni op de training van Real Madrid. De 27-jarige middenvelder van de Koninklijke ontkent dat er een handgemeen heeft plaatsgevonden.

Real Madrid in chaos na vechtpartij tussen Valverde en Tchouaméni: beide spelers mogelijk weg: Real Madrid staat voor een grote uitdaging nadat een conflict tussen Fede Valverde en Aurélien Tchouaméni uit de hand liep. Volgens The Athletic is Valverde de hoofdschuldige, maar het incident heeft grote gevolgen voor de toekomst van beide spelers bij de club. Real Madrid overweegt disciplinaire maatregelen en mogelijk grote transfers om de rust in de kleedkamer te herstellen.

