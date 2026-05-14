Real Madrid's Pérez kondigt nieuwe verkiezingen aan, mogelijk tegenstanders en toekomstplannen bekend

Pérez, de voorzitter van Real Madrid, kondigde tijdens zijn persconferentie nieuwe verkiezingen aan. Hij gaf aan dat er grote spelers naar de Spaanse hoofdstad zouden worden gehaald en dat hij zelf mogelijk weer kandidaat zou worden. Ook vertelde hij over mogelijke tegenstanders en de toekomstplannen van de club.

Tijdens zijn nu al befaamde persconferentie kondigde Pérez al aan dat er nieuwe verkiezingen zouden komen. Daar was geen woord aan gelogen, want daags later communiceerde Real de officiële aankondiging.

In een groot interview ging Pérez in op de toekomt van de club. Zo gaf hij aan ook deze zomer weer grote spelers naar de Spaanse hoofdstad te willen halen.

"Natuurlijk zullen er transfers zijn. We hebben altijd de besten gecontracteerd. Denk aan Figo, Zidane en Ronaldo.

" Ook vertelde Pérez over de aankomende verkiezingen en zijn (eventuele) tegenstanders. "Ik ken hem niet", antwoordde hij op een vraag over Enrique Riquelme. De zakenman uit Valencia zou een van de gegadigden zijn om het stokje over te nemen van Pérez, die zichzelf ook weer verkiesbaar stelt. Ook de naam van Rafael Nadal zong rond, maar met dat gerucht maakte de Spaanse tennisser woensdag al korte metten op zijn sociale media.

Het belangrijkste voor Pérez: "Dat de club van de leden blijft.

" Een andere kandidaat die het maar al te graag tegen Pérez opneemt is Eugenio Martínez Bravo, zo meldt. "De Madrileense zakenman probeerde in 2009 al om zich kandidaat te stellen, maar kreeg toen niet de nodige garanties. Hij heeft zijn naasten laten weten dat hij dit als een unieke kans ziet om een einde te maken aan de periode van Pérez als hoofd van de club.

" Volgens dezelfde bronnen probeert Martínez Bravo momenteel de steun te krijgen van andere Madrid-figuren die kritisch zijn op het management van Pérez om zich zo als eenheidskandidaat van het hele oppositiefront kandidaat te stellen





