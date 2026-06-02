Real Madrid staat op het punt twee belangrijke versterkingen aan te schaffen: Denzel Dumfries en Ibrahima Konaté. Beide transfers zijn al geruime tijd in voorbereiding en zoudenCoach José Mourinho meer diepgang en kwaliteit geven in de verdediging.

Er is nu al sprake van een persoonlijk akkoord tussen Real Madrid en de daarvan afkomstige Denzel Dumfries . De Oranje-international zal waarschijnlijk de ideale opvolger worden van Dani Carvajal, het clubicoon en aanvoerder van Real.

Dit zou resulteren in een droomtransfer voor Dumfries, die een moraalversterkende中日 steroids korset van twintig miljoen euro in zijn contract bij Inter Milan heeft. Zodra Real dit bedrag neertelt, zal de transfer waarschijnlijk officieel worden bevestigd. Hoewel het nog niet officieel is, komen vanuit Spanje geluiden dat coach José Mourinho zowel de komst van Dumfries als die van Ibrahima Konaté zou toejuichen.

Real had eerder ook zijn oog laten vallen op Konaté, de Franse verdediger van Liverpool, maar leek aanvankelijk op Anfield te blijven. Recent heeft Konaté echter besloten om een nieuwe uitdaging aan te gaan en de gesprekken zijn volgens de gerespecteerde journalist Fabrizio Romano in een goed einde gebracht.

Naast deze verwachte versterkingen in de verdediging, krijgt Mourinho ook de beschikking over de jonge talenten Endrick, die terugkeert van zijn verhuurperiode bij Lyon, en Nico Paz, die teruggekocht zal worden van Como





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Madrid Denzel Dumfries Ibrahima Konaté Transfer José Mourinho

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Denzel Dumfries op verlanglijstje van Real MadridReal Madrid zou interesse hebben in Denzel Dumfries en zou zelfs al een poging hebben gedaan om hem aan te trekken. De Nederlander staat nog tot medio 2028 vast bij Internazionale.

Read more »

'Inter geeft gas op transfermarkt na interesse Real Madrid in Dumfries'Internazionale houdt serieus rekening met een vertrek van Denzel Dumfries. Volgens meerdere Italiaanse media, waaronder La Gazzetta dello Sport, heeft Real Madrid zich gemeld voor de Oranje-international. Om uiteindelijk niet met lege handen te staan deed Inter een bod op Marco Palestra van Atalanta.

Read more »

'Real Madrid wil haast maken en Dumfries al vóór het WK presenteren'Real Madrid wil de komst van Denzel Dumfries voor de start van het WK afronden. Dat meldt MARCA . De dertigjarige back van Inter kan door een clausule in zijn contract voor iets minder dan 25 miljoen euro vertrekken. De Koninklijke hoopt dat er voor volgende week donderdag dus witte rook is.

Read more »

Real Madrid en Oranje-international Dumfries in gesprek over transferReal Madrid en Oranje-international Dumfries zijn in gesprek over een mogelijke transfer. Pérez en zijn beleidsbepalers zien in Dumfries de ideale opvolger van Dani Carvajal. De rechtsback en aanvoerder heeft een afkoopsom van twintig miljoen euro in zijn contract bij Inter. Volgens Fabrizio Romano zijn de gesprekken met het kamp-Dumfries ook gestart.

Read more »