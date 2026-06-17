Real Madrid heeft naar verluidt belangrijk bewijsmateriaal bij de UEFA ingediend over de betalingen van FC Barcelona aan voormalige scheidsrechter José María Negreira. De club eist een hervatting van het disciplinaire onderzoek en noemt het een bedreiging voor de integriteit van het voetbal.

De Negreira -zaak, een van de meest intens bekleurende schandalen in het recente Europese voetbal, draait om substantiële betalingen van FC Barcelona aan bedrijven die verbonden zijn aan de voormalige vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechterscommissie, José María Enríquez Negreira .

Volgens onderzoek van de Spaanse justitie vloeiden tussen 2001 en 2018 meer dan zeven miljoen euro van Barcelona naar ondernemingen onder controle van Negreira. Barcelona heeft consequent ontkend dat deze financiële stromen ooit waren bestemd voor omkoping of het beïnvloeden van scheidsrechters, en frameerde het vaak als legitieme consultancy. Echter, de recente ontwikkelingen hebben een nieuwe en potentieel verstrekkende wending genomen. Real Madrid zou, zo melden diverse Spaanse media, 'relevant bewijsmateriaal' hebben aangeleverd bij de Europese Voetbalbond (UEFA).

Dit bewijsmateriaal zou eerdere vermoedens en informele signalen，die al jaren door tegenstanders encommentatoren werden geuit，in een officieel en gedocumenteerd perspectief plaatsen. Real Madrid spreekt niet anders dan over een 'ernstige bedreiging voor de integriteit van het voetbal'. De club uit de hoofdstad stelt dat de omvang en de structuur van de betalingen, gespreid over bijna twee decennia， wijzen op een systematische en geplande poging om de arbitrage te beïnvloeden.

Het gevoerde bewijsmateriaal, waarvan de exacte aard niet officieel bekend is，moet volgens Real voldoende zijn om de UEFA te doen ingrijpen. Real Madrid dringt er bij de UEFA op aan het eerder geopende， maar naar verluidt stilgevallen，disciplinaire onderzoek naar de zaak onmiddellijk te hervatten. De club vindt het onacceptabel dat de kwestie al zo lang voortduurt zonder duidelijk zicht op een doorbraak, en stelt dat de geloofwaardigheid van het spel wereldwijd ernstig wordt aangetast.

Voor Real Madrid gaat het hier niet alleen om een zuiver sportieve kwestie， maar ook om een moreel en institutioneel beginsel. Daarom eist de club，naast de lopende strafrechtelijke procedures in Spanje， een31 snelle en transparante reactie van de Europese bond. De verwachting is dat de UEFA, onder de groeiende druk en het nieuwe bewijsmateriaal，haar positie zal moeten going maken en mogelijk directe sancties， zoals een uitsluiting van Barcelona uit Europese competities，gaande of zal nemen





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