Real Madrid laat punten liggen tegen Girona, Barcelona kan voorsprong vergroten

Real Madrid komt niet verder dan gelijkspel tegen Girona (1-1) in eigen huis. Valverde scoort, maar Lemar zorgt voor punt voor de bezoekers. Barcelona kan nu uitlopen in de titelrace.

Real Madrid is er vrijdagavond niet in geslaagd om Girona te verslaan in eigen huis. De ploeg van Álvaro Arbeloa kwam niet verder dan een gelijkspel van 1-1 tegen de nummer twaalf van La Liga . Federico Valverde was de maker van de openingstreffer met een krachtig schot. Thomas Lemar zorgde ervoor dat zijn team een punt pakte. Koploper FC Barcelona kan nu de voorsprong uitbreiden naar maar liefst negen punten, als zij hun wedstrijd winnen.

\Real Madrid was dominant in de eerste helft van de wedstrijd. Spelers als Vinícius Júnior, Jude Bellingham en Kylian Mbappé zetten het doel van de tegenstander onder druk voor de rust. Mbappé's poging werd na ongeveer tien minuten van de lijn gehaald. Doelman Andriy Lunin van Real Madrid moest ook ingrijpen om een hard schot van Azzedine Ounahi te keren. Ook Claudio Echeverri liet zich zien, maar zijn poging miste net het doel. De openingstreffer kwam uiteindelijk kort na de rust. Valverde maakte de 1-0 met een prachtig schot dat de Girona-doelman Paulo Gazzaniga passeerde. Mbappé kreeg even later de kans om de voorsprong uit te breiden, maar hij miste. Dit bleek cruciaal, want tien minuten later kwam Girona langszij via Lemar. De Fransman trok naar binnen en schoot de bal in de korte hoek, waardoor Lunin kansloos was: 1-1. Real Madrid probeerde daarna de wedstrijd weer naar zich toe te trekken en een winnende goal te forceren, maar die kwam er niet. Hierdoor kan FC Barcelona de voorsprong flink vergroten.\De teleurstellende uitslag zorgt voor een gemiste kans voor Real Madrid om dichter bij de top te komen en de druk op FC Barcelona te vergroten. De wedstrijd liet zien dat Real Madrid moeite had om de defensieve organisatie van Girona te ontmantelen. Ondanks de individuele kwaliteiten van spelers als Mbappé en Bellingham, slaagde Real Madrid er niet in om de verdediging te kraken en de nodige goals te maken. De strategische aanpak van Girona, in combinatie met effectief verdedigend werk, frustreerde de aanvalspogingen van Real Madrid. De ploeg van Arbeloa zal zich nu moeten richten op het verbeteren van de effectiviteit in de aanval en het vinden van oplossingen tegen compacte defensies. Ondertussen zal FC Barcelona met vertrouwen uitkijken naar de kans om de voorsprong verder uit te bouwen, wetende dat de druk op Real Madrid groter wordt na dit puntenverlies. De fans van Real Madrid zijn ongetwijfeld teleurgesteld, maar kijken nu vooruit naar de volgende wedstrijden en hopen op een betere prestatie en resultaten.





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FC Barcelona beleeft absolute horrorminuut en staat voor loodzware opgave tegen Atlético MadridAtlético Madrid heeft FC Barcelona een flinke tik uitgedeeld in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League. In Camp Nou beleefde de ploeg van Hansi Flick vlak voor rust een absolute horrorminuut door de rode kaart van Pau Cubarsí en de schitterend benutte vrije trap van Julián Álvarez.

Read more »

FC Barcelona dient klacht in bij UEFA na Champions League-wedstrijd tegen Atlético MadridFC Barcelona heeft een formele klacht ingediend bij de UEFA vanwege scheidsrechterlijke beslissingen in de kwartfinale van de Champions League tegen Atlético Madrid. De club uit Catalonië is van mening dat de beslissingen van de scheidsrechter de uitkomst van de wedstrijd hebben beïnvloed en onbegrijpelijk en mogelijk partijdig waren.

Read more »

Real Madrid-reserve reageert na ophef: 'Moet je aan Arbeloa vragen'Raúl Asencio begrijpt niets van de ophef die is ontstaan rondom hem vanwege een filmpje. De 23-jarige verdediger van Real Madrid slaat terug via X, nadat hem een gebrek aan respect richting trainer Álvaro Arbeloa werd verweten.

Read more »

'Real Madrid zet Deschamps om drie redenen op de shortlist'Didier Deschamps is een van de kandidaten om de nieuwe coach van Real Madrid te worden. Met dat nieuws pakt RMC Sport vrijdagmiddag uit.

Read more »

Real Madrid zet torenhoog in en wil internationale succescoach aantrekken als opvolger van ArbeloaDidier Deschamps maakt zich op voor een rentree als clubtrainer, zo meldt RMC Sport. De 57-jarige oefenmeester stopt na het WK 2026 als bondscoach van Frankrijk, waar hij sinds 2012 de scepter zwaait.

Read more »

Van verzekeringen naar Real Madrid: Stefan de Baar grijpt zijn droomStefan de Baar (24) uit Zevenaar ruilde zijn baan bij een verzekeringsmaatschappij in voor een stage op de media-afdeling van Real Madrid. Hij volgde een opleiding sportjournalistiek en communicatie en werkt nu aan videoproducties en analyses voor de club.

Read more »