Real Madrid kroont zich tot winnaar van de UEFA Youth League 2026 na zinderende finale tegen Club Brugge

In een spannende finale in Lausanne heeft Real Madrid na strafschoppen de UEFA Youth League 2026 gewonnen van Club Brugge. Na een gelijkspel in de reguliere speeltijd trokken de Spanjaarden aan het langste eind.

De UEFA Youth League van 2026 zal de boeken ingaan als een historisch toernooi waarin Real Madrid opnieuw liet zien waarom zij een van de beste jeugdopleidingen ter wereld bezitten. In een zinderende finale in het Zwitserse Lausanne troffen de Spaanse talenten het dappere Club NXT, de beloftenploeg van het Belgische Club Brugge .

Vanaf het eerste fluitsignaal was het krachtsverschil zichtbaar, waarbij Real Madrid het initiatief naar zich toe trok en de Belgen gedwongen werden om vanuit een compacte organisatie te voetballen. Het duurde dan ook niet lang voordat de Spaanse dominantie werd uitbetaald. Halverwege de eerste helft verscheen Jacobo Ortega oog in oog met de Belgische doelman Argus Vanden Driessche. Met een technisch hoogstaande en beheerste lob opende hij de score, wat de meegereisde Spaanse fans in extase bracht. Kort na deze openingstreffer bleef de defensie van Club Brugge onder enorme druk staan en het was aan een uiterste inspanning van de verdediging te danken dat Ortega zijn tweede van de middag niet kon binnenschieten. Met een minimale achterstand van 0-1 gingen beide elftallen de kleedkamers in, waarbij Club Brugge zichzelf mocht prijzen dat het nog in de wedstrijd zat. Na de pauze kantelde het spelbeeld echter volledig. Club NXT kwam met hernieuwde energie uit de kleedkamer en toonde een totaal andere mentaliteit. De druk op de Spaanse defensie nam toe en het was Tobias Lund Jensen die in de tweede helft voor de broodnodige gelijkmaker tekende. Het doelpunt van Jensen gaf het Belgische elftal vleugels, terwijl Real Madrid zichtbaar moest knokken om het initiatief terug te winnen. Het restant van de tweede helft ontwikkelde zich tot een tactisch steekspel waarin beide ploegen loerden op de beslissende treffer, maar de defensies hielden stand. Ondanks kansen aan beide kanten bleef de stand ongewijzigd, waardoor de reguliere speeltijd eindigde in een gelijkspel en een verlenging in strafschoppen onvermijdelijk werd. Het was een zenuwslopende apotheose voor de toeschouwers in het stadion en de vele volgers thuis. De daaropvolgende strafschoppenserie werd voor Club Brugge een bittere pil. Terwijl de jonge talenten uit Madrid stalen zenuwen toonden en elke bal koelbloedig in de touwen jaagden, bleek de druk voor de Belgen net iets te groot. Naïm Amengai en Tian Nai Koren misten hun cruciale pogingen, waardoor de deur voor Real Madrid wagenwijd openstond. Het was uiteindelijk Diego Aguado die met een feilloze penalty de eindstand op 2-4 bepaalde in het voordeel van de Madrilenen. Met deze overwinning kroont Real Madrid zich tot de terechte winnaar van de UEFA Youth League 2026. Het is pas de tweede keer in de roemruchte clubgeschiedenis dat de Spaanse grootmacht deze prestigieuze titel in de wacht sleept. Terwijl de spelers van Real Madrid het veld bestormden om de overwinning te vieren, kon Club Brugge met opgeheven hoofd terugkijken op een uitstekend toernooi waarin zij de absolute Europese top tot het uiterste hebben gedreven





