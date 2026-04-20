Real Madrid kroont zich tot kampioen in spectaculaire finale UEFA Youth League 2026

Na een bloedstollende finale in Lausanne wint Real Madrid de UEFA Youth League 2026 door Club Brugge na strafschoppen te verslaan.

De UEFA Youth League van 2026 zal de boeken ingaan als een historisch moment voor de jeugdopleiding van Real Madrid . In het sfeervolle en zonovergoten Lausanne in Zwitserland slaagden de Spaanse talenten erin om de prestigieuze trofee in de wacht te slepen na een zenuwslopende finale tegen het dappere Club Brugge .

De wedstrijd, die van begin tot eind boeide, bewees dat het Europese jeugdvoetbal van een buitengewoon hoog niveau is en dat beide clubs beschikken over toekomstige wereldsterren die hun visitekaartje hebben afgegeven op het internationale podium. Het duel begon zoals menig voetballiefhebber had verwacht: Real Madrid nam direct het initiatief en dicteerde het tempo. De Spanjaarden hanteerden een hoog baltempo en zochten constant de weg naar voren. Halverwege de eerste helft werd dit overwicht vertaald in een doelpunt. Jacobo Ortega, die de gehele wedstrijd een plaag was voor de Belgische verdediging, wist met een technisch hoogstandje de keeper van Club NXT, Argus Vanden Driessche, te verschalken met een beheerste lob. Niet veel later ontsnapte Club Brugge aan een grotere achterstand toen een tweede poging van diezelfde Ortega op het nippertje werd geneutraliseerd door de defensie. De ruststand van 0-1 voelde voor de Belgen nog als een genadeklap, aangezien het spelbeeld destijds deed vermoeden dat een ruimere marge in de maak was. Na de pauze kantelde het wedstrijdverloop echter volledig. De manschappen van Club Brugge kwamen met hernieuwde energie uit de kleedkamer en toonden een ongekende veerkracht. De tactische aanpassingen wierpen hun vruchten af en het was Tobias Lund Jensen die de verdiende gelijkmaker tegen de touwen werkte. De 1-1 stand bracht de nodige nervositeit in de gelederen van Real Madrid, dat zichtbaar moeite had met de fysieke en tactische intensiteit van de Belgische tegenstander. Het laatste half uur was een tactisch schaakspel waarin beide teams angstvallig probeerden om fouten te vermijden, wetende dat één moment van onoplettendheid de eindzege kon kosten. De reguliere speeltijd eindigde onbeslist, waardoor een strafschoppenserie noodzakelijk was om de kampioen van 2026 aan te wijzen. In de strafschoppenreeks bleek de koelbloedigheid van de Spaanse academie uiteindelijk doorslaggevend. Waar de spelers van Real Madrid oog in oog met de doelman geen krimp gaven, lieten Naïm Amengai en Tian Nai Koren het na om te scoren voor Club NXT. De missers braken het Belgische team uiteindelijk op. Toen Diego Aguado de beslissende strafschop onberispelijk tegen de touwen schoot, barstte het feest los bij de Madrilenen. Met deze overwinning schrijft Real Madrid voor de tweede keer in de clubgeschiedenis de UEFA Youth League op zijn naam. Het is een bekroning op het harde werk dat dagelijks in de jeugdopleiding in Valdebebas wordt verricht, terwijl Club Brugge met opgeheven hoofd het toernooi kan verlaten na een indrukwekkende campagne die nog lang in het geheugen van de Belgische fans gegrift zal staan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Real Sociedad verovert Copa del Rey na zinderende finale tegen Atlético MadridReal Sociedad heeft de Copa del Rey gewonnen na een spectaculaire finale tegen Atlético Madrid, die na strafschoppen werd beslist. De Basken toonden veerkracht en versloegen de Madrilenen, die ondanks hun achterstand in La Liga ook de Champions League halve finales bereikten. De wedstrijd werd gekenmerkt door een vroege voorsprong voor Sociedad, een snelle gelijkmaker van Atlético, en een spannende verlenging die uiteindelijk leidde tot een penaltyserie. Daarnaast wordt er gesproken over de mogelijke promotie van Vitesse naar de Eredivisie en de prestaties van trainer Alex Pastoor met Almere City.

Read more »

Real Sociedad Verslaat Atlético Madrid in Spannende BekerfinaleReal Sociedad heeft de Copa del Rey gewonnen na een zwaarbevochten wedstrijd tegen Atlético Madrid. Antoine Griezmann speelde een opvallende rol in de finale tegen zijn voormalige club.

Read more »

Real Sociedad verovert vierde Copa del Rey na zinderende strafschoppenserie tegen Atlético MadridReal Sociedad heeft na een zenuwslopende finale tegen Atlético Madrid de Copa del Rey gewonnen. De Baskische ploeg trok aan het langste eind na strafschoppen, nadat de wedstrijd na verlenging in 2-2 was geëindigd. Ander Barrenetxea opende vroeg de score voor Sociedad, waarna Ademola Lookman en Julián Álvarez Atlético Madrid tweemaal terugbrachten. Mikel Oyarzabal scoorde uit een strafschop voor de rust.

Read more »

Mourinho's mogelijke terugkeer bij Real Madrid, terwijl debat over Pastoor oplaaaitReal Madrid overweegt de terugkeer van José Mourinho als trainer, terwijl de discussie over de kwaliteiten van Alex Pastoor na zijn succes met Almere City FC oplaait.

Read more »

Spoedberaad bij Real Madrid: 'Wil betrokkenheid en professionalisme zien'Real Madrid-trainer Alvaro Arbeloa heeft zondag een spoedberaad opgeroepen bij de selectie van Real Madrid. De trainer doet dit in een laatste poging om zijn ploeg weer in de juiste richting te krijgen nu de titel een moeilijk verhaal wordt.

Read more »

Eduardo Camavinga weet wat hij wil en schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Real MadridEduardo Camavinga wil Real Madrid niet verlaten, zo meldt het doorgaans betrouwbare Marca. Ondanks een moeilijke periode bij De Koninklijke lijkt hij de strijd niet op te geven en volgend seizoen gewoon actief te willen zijn in de Spaanse hoofdstad.

Read more »