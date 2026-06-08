Real Madrid has reportedly inquired about Atlético Madrid striker Julián Álvarez as a possible major signing. Atlético demands at least 150 million euros. Earlier targets like Olise, Vitinha and Neves are off the table due to blockades from Bayern and PSG. Real looks to strengthen attack ahead of a busy transfer window.

Real Madrid blijft opZoek versterkingen voor de aanval. In plaats van Michael Olise, Vitinha of João Neves, komt nu de naam van Julián Álvarez naar voren als mogelijk nieuw Galáctico .

Volgens Sky Sport-verslaggever Patrick Berger heeft de Spaanse topclub informatie verzameld over de 26-jarige aanvaller, die bij Atlético Madrid onder contract staat. Fabrizio Romano, de bekende transferexpert, voedde maandag de geruchten en verklaarde dat hij overal 'no comment' krijgt bij vragen naar een mogelijke transfer van de Argentijnse international naar Real Madrid. De震荡 (dinges) over een mogelijke transfer lijkt serieus. Berger meldt dat Madrid meermaals heeft geïnformeerd naar Álvarez, die in hoge aanleg staat bij Real.

Atlético Madrid is klaar om te onderhandelen, mits er een bod van 150 miljoen euro binnenkomt. Dat bedrag noemt de herverkozen Real-voorzitter Florentino Pérez als maximum voor één nieuwe aanwinst. Eerder waren de namen van Olise, Vitinha en Neves genoemd, maar Bayern München en Paris Saint-Germain stellen blokkades. Zij zijn niet geneigd hun sterren te verkopen.

De stadgenoot lijkt dus meer kans van slagen te bieden voor Real. Real zou Álvarez kunnen wegsnappen voor de neus van aartsrivaal FC Barcelona, die ook geïnteresseerd is in de spits. De komst van Álvarez zou een grote versterking betekenen voor de Real-aanval.

Tegelijkertijd staat er een drukke transferzomer voor Real, met onder meer het terugkeer van José Mourinho als trainer, de komst van Ibrahima Konaté en Denzel Dumfries voor de defensie, en een bijna afgerond nieuw contract voor Antonio Rüdiger. Het转移nieuws blijft. (Check de nieuwste #DoneDeal voor updates over Dumfries, Saibari, Van Hecke en PSV, Ajax en Feyenoord.





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