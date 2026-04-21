Real Madrid houdt hoop op titel levend na zege op Deportivo Alavés

Real Madrid verslaat Deportivo Alavés met 2-1 dankzij goals van Mbappé en Vinicius Júnior, waarmee de achterstand op koploper Barcelona tot zes punten wordt verkleind.

Real Madrid blijft volharden in de felle strijd om de landstitel in LaLiga en weigert de handdoek in de ring te gooien. Met een broodnodige 2-1 overwinning op eigen bodem tegen Deportivo Alavés heeft de Koninklijke de druk op koploper FC Barcelona weer een klein beetje opgevoerd. Het was een avond die in het teken stond van herstel en volharding, waarbij de ploeg van Carlo Ancelotti liet zien dat ze tot het uiterste gaan in deze beslissende fase van het seizoen.

De afstand tot de eeuwige rivaal uit Catalonië is nu teruggebracht tot zes punten, met nog slechts zes wedstrijden op de kalender. De fans in het iconische Santiago Bernabéu werden getrakteerd op een boeiend schouwspel waarin Kylian Mbappé eindelijk de ban brak en zijn scoringsdrift in de competitie weer hervond, wat voor veel opluchting zorgde in het Madrileense kamp. De wedstrijd kwam na een half uur spelen echt los toen de jonge Arda Güler met een schitterende steekpass Kylian Mbappé wist te bereiken. De Franse superster aarzelde niet en zag zijn schot, mede door een lichte afwijking van de verdediging, in het net belanden. Dit doelpunt was voor Mbappé zijn eerste competitietreffer in vier wedstrijden, een statistiek die hem persoonlijk ongetwijfeld veel vertrouwen zal geven voor de komende weken. Slechts twee minuten na de openingstreffer was het bijna opnieuw raak, maar de doelman van Deportivo Alavés, Antonio Sivera, wist met een fabelachtige reflex een tweede treffer van de Franse spits te voorkomen. De wedstrijd golfde op en neer; zo raakte Éder Militão voor rust de lat aan de ene kant, terwijl Toni Martínez aan de overzijde namens de bezoekers de paal teisterde. Het was een onderhoudende eerste helft die de toon zette voor een zenuwslopend vervolg. Na de pauze nam Real Madrid de controle over de wedstrijd resoluut over. Vinicius Júnior bewees andermaal zijn klasse door met een geplaatst afstandsschot de linkerbenedenhoek te vinden, wat de stand op 2-0 bracht en het stadion in extase bracht. Hoewel Deportivo Alavés in de slotfase wanhopig probeerde terug in de wedstrijd te komen, bleek de defensie van de Madrilenen, met Andriy Lunin als betrouwbare sluitpost, in de meeste gevallen onverzettelijk. Zelfs toen Victor Parada in de slotminuten de paal raakte, bleef Real Madrid standhouden. Pas diep in de blessuretijd slaagde Toni Martínez erin om de eretreffer voor de bezoekers op het scorebord te krijgen. Deze late tegentreffer kon de pret in Madrid echter niet drukken. De focus ligt nu volledig op de wedstrijd van FC Barcelona tegen Celta de Vigo, waarbij Real Madrid hoopvol uitkijkt naar een mogelijk puntverlies van de koploper om de titelrace weer volledig open te breken





